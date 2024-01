Celkem šest sběrových sobot, při kterých budou moci lidé vyhodit do kontejnerů v ulicích objemný odpad a elektroodpad, plánují letos v Lounech. První má být v dubnu.

Termín první sběrové soboty v Lounech je naplánován na 6. dubna. Další pak bude 11. května. „I v roce 2024 se bude konat celkem šest sběrových sobot. Cílem těchto sobot je umožnit lidem odložení nepotřebných věcí, které patří do kategorie objemného odpadu a elektroodpadu. Obyvatelé města budou mít možnost tyto předměty odkládat do speciálně přistavených kontejnerů,“ uvedla lounská radnice.

Kontejnery budou v těch dnech rozmístěny na mnoha místech v lounských ulicích. Mají být na 35 stanovištích.

„Při sběrové sobotě je možno od 8 do 12 hodin odkládat do přistavených kontejnerů objemný odpad, a to starý nábytek, koberce, matrace, kočárky, kola, elektrozařízení a železný odpad,“ upozorňuje lounská radnice.

Naopak do kontejnerů při sběrové sobotě nepatří směsný komunální odpad nebo ten stavební, jako je suť, okna, zbytky bytového jádra a podobně. Nepatří tam také nebezpečný a biologicky rozložitelný odpad.

„Celý rok mají obyvatelé Loun a místních částí také možnost bezplatně odvézt různé druhy odpadu na sběrný dvůr v Rybalkově ulici v Lounech,“ připomíná radnice.Další termíny v roce 2024 budou 15. června, 14. září, 12. října a poslední 9. listopadu.

