Obě dálnice jsou nyní hotové jen zhruba z poloviny. A to i přesto, že dostavěné měly být už dávno – podle vládního usnesení v roce 2010. Termíny se ale neustále posouvají.

V minulých letech chyběly peníze na přípravu, jednotlivé úseky na dálnici D7 Praha – Chomutov a D6 Praha – Karlovy Vary – Cheb se tak staví postupně a často s velkými prodlevami. V obou případech jsou zmíněné dálnice hotové u Prahy a na svých koncích na Chomutovsku, respektive Karlovarsku. Zbývají dostavět části uprostřed včetně těch na Lounsku a Podbořansku.

V současné době to vypadá, že se dříve dostaví chomutovská dálnice D7. Úseky u Prahy se začaly budovat už v polovině šedesátých let, podle současných termínů by se tak měla dostavět po šedesáti letech. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hovoří o dokončení v roce 2025. „V příštím roce zahájíme výstavbu dalších dvou úseků, a to u Loun a u Chlumčan. V letech 2021 a 2022 bychom chtěli zahájit stavbu zbylých čtyř úseků, aby celá dálnice byla v roce 2025 hotová,“ uvedl Radek Mátl pověřený řízením ŘSD.

Z celkové délky D7, která bude 82 kilometrů, jezdí nyní auta po necelých padesáti kilometrech dálnice. Aktuálně začíná stavba tříkilometrového úseku u Panenského Týnce na Lounsku. „Z mého pohledu je největší problém, že nejsou dostavěné úseky dálnice kolem Slaného. Tam jezdí nejvíc aut a silnice je tam v nejhorším stavu,“ podělil se o svůj pohled Lukáš Volejník, který jezdí mezi Louny a Prahou denně. Bohužel pro něj a další řidiče, kteří tuto silnici využívají, se zmíněné tři úseky na Slánsku budou stavět jako poslední.

Dálnice D6 Praha – Cheb bude mít po dokončení délku 177 kilometrů, v provozu je nyní 90 kilometrů. První úseky ve středních Čechách se pro motoristy otevřely v polovině osmdesátých let. V současné době jsou rozestavěné tři úseky s celkovou délkou 15 kilometrů. A to ve středních Čechách mezi Novým Strašecím a Řevničovem, mezi Řevničovem a Krušovicemi a obchvat Lubence na Podbořansku.

Stavba další dálnice

V příštím roce chce ŘSD začít stavět mezi Krušovicemi a Krupou. Celá dálnice pak má být hotová mezi lety 2025 až 2030. V současné době se řeší, v jaké šíři se mezi hranicí Karlovarského a Ústeckého kraje a Karlovými Vary postaví. Pokud v užší variantě, maximální povolená rychlost na ní bude 110 kilometrů v hodině. Argumentem je nižší intenzita dopravy oproti jiným částem této komunikace. Navíc by se uspořily náklady na výstavbu, zhruba jedna miliarda korun.

Užší dálnice se ale nelíbí hlavně představitelům Karlovarského kraje. „Budeme požadovat, aby byla ve standardní šířce 25,5 metru a mohlo se tam jezdit stotřicetikilometrovou rychlostí,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Přehodnocením záměru se nyní zabývá ministerstvo dopravy.

Dostavbu obou dálnic vedoucích přes okres Louny může zabrzdit nedostatek peněz. Ve dvacátých letech 21. století chce ŘSD dostavět většinu českých dálnic, ročně na to bude potřebovat desítky miliard korun. A hrozí, že nebudou. Některé dálnice chce proto stát dostavět pomocí soukromých peněz, tento model ale není v ČR vyzkoušený.