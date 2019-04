Město by na úrocích mělo zaplatit zhruba 18 milionů korun, záležet ale bude na tom, kolik peněz z úvěru skutečně vyčerpá. Od toho se bude odvíjet také doba splácení. „Vyčerpáme jen to, co budeme potřebovat. Částka 180 milionů je maximální,“ řekla vedoucí ekonomického odboru lounské radnice Romana Krameriusová.

Je možné, že město úvěr nevyčerpá celý, na stavbu haly získalo totiž příslib čtyřicetimilionové dotace z ministerstva školství. Existuje také varianta, že se městu později vrátí daň z přidané hodnoty, čímž by za výstavbu haly zaplatilo o dalších 40 milionů korun méně.

„Město by mohlo zaplatit celou halu ze svých peněz, v tom případě bychom ale museli škrtnout další investice a opravy. A to nechceme,“ vysvětlila nutnost úvěru Krameriusová.

Podle starosty Pavla Jandy není úvěr, jakkoli se může zdát vysoký, pro město Louny s jeho ročním příjmem 450 milionů korun něčím, co by nezvládlo splácet. „Je to, jako by si rodina s měsíčním příjmem necelých 40 tisíc korun vzala úvěr 180 tisíc,“ přirovnal starosta.

Nová plavecká hala se začala stavět na konci loňského roku, vyrůstá v místě, kde stál bazén z 80. let. Byl v tak špatném stavu, že se město místo rekonstrukce rozhodlo pro jeho zbourání a výstavbu nové, modernější haly. Ta by měla být hotová za rok.

Tak bourali starou plaveckou halu:

Město vyzvalo k předložení nabídky pět bank, podaly ji čtyři. „Řešili jsme, zda se přiklonit k pohyblivé nebo pevné úrokové sazbě. Pohyblivá by vyšla o dost dráž.I když existuje naděje, že by někdy v budoucnu mohla sazba klesnout, nechtěli jsme se k ní upínat,“ vysvětlil předseda finančního výboru zastupitelstva Jan Kerner.

Co se týká úrokové sazby, nejnižší nabídla Československá obchodní banka. A to 1,7 procenta. Radnice ji ale odmítla. „Poskytnutí úvěru by bylo spolufinancováno Rozvojovou bankou Rady Evropy, z úvěrové smlouvy by pro město vyplývala celá řada povinností. Hrozila by nemožnost odečtu DPH, problém by mohl vyvstat také s dotací od ministerstva školství,“ vysvětlil starosta Janda. Město by se také muselo zavázat k dodržování směrnice o ochraně životního prostředí a sociálních zárukách, a to by mu přineslo další náklady.

Podle usnesení, které schválili zastupitelé, mohou v Lounech peníze z úvěru použít i na jiné investice v letošním nebo příštím roce. „Podmínkou dotace je, že minimálně 50 procent nákladů na stavbu haly musí město zaplatit ze svého,“ připomněla vedoucí odboru majetku Blanka Sunkovská. Město tak může v případě potřeby peníze z úvěru využít na jiné rozpracované investice a své peníze si nechat na plaveckou halu.

Ne všichni zastupitelé pro přijetí úvěru hlasovali. Z 26 přítomných jich bylo 17.