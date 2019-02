Louny - Splátky až do roku 2029. Město Louny si vezme úvěr na stavbu nové plavecké haly. Celkem za ni zaplatí 265 milionu korun. V současné době se počítá s tím, že ze svého radnice dá 85 milionů, zbytek pokryje právě půjčka.

Vizualizace budoucí podoby Městské plavecké haly Louny | Foto: DKarchitekti

„Předpoklad je, že úvěr by se splácel po dobu devíti let do roku 2029,“ uvedla Romana Krameriusová z ekonomického odboru lounské radnice.

Radnice v minulých dnech zveřejnila výzvu, bankovní instituce mají předkládat své závazné nabídky. V závislosti s výší úroku bude město ročně splácet zhruba dvacet milionů korun. Podle současných propočtů by se mělo v letošním roce z úvěru vyčerpat 58 milionů korun, příští rok 122 milionů.

S těmito čísly ale může zahýbat případná dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost o příspěvek na výstavbu haly poslaly Louny v závěru loňského roku. Verdikt, zda uspěly, zatím nepadl.

O stavbě nové plavecké haly v místě staré se rozhodlo v Lounech před několika lety, už od počátku panovala mezi politickou reprezentací města většinová shoda na potřebě úvěru. Město by sice teoreticky mohlo celý bazén zaplatit ze svého, na jiné investice a opravy by mu ale na několik dalších let nezbyly žádné peníze. Dosud si Louny žádný úvěr nebraly a žádné dluhy nemají. „Asi by nebylo dobré dát všechny peníze na stavbu nové plavecké haly, musíme si nechat nějakou rezervu,“ okomentoval financování bývalý starosta a dnešní zastupitel Radovan Šabata.

Výstavba plavecké haly začala loni v listopadu, hotová má být příští rok na jaře.

„Navzdory počasí, které postup prací u stavby plavecké haly trochu omezuje, se na místě pokračuje v dalších úpravách. Začaly práce na drenáži a ležaté kanalizaci, probíhají přípravy pro montáž věžového jeřábu. Výrobní dokumentace výztuže základové desky je dokončena a výztuže byly zadány do výroby,“ informovala lounská radnice.

Většina měst a obcí v okrese Louny hospodaří bez úvěru. Například v Postoloprtech uvažují, že si půjčku také vezmou. „Pokud by se v příštím roce začalo s rekonstrukcí centrálního Mírového náměstí, uvažujeme nad financováním pomocí úvěru. Odhady nákladů na investici hovoří o padesáti milionech korun,“ sdělil starosta Zdeněk Pištora.

Ani v Postoloprtech nyní žádný úvěr nemají. A to i přes rekordně vysoký investiční rozpočet, který si ve výši 85 milionů korun naplánovali na letošní rok. Výdaje pokryjí z našetřených peněz.

Půjčky si v okrese Louny berou hlavně obce. V poslední době třeba na kanalizaci. To je příklad Hřivic, Panenského Týnce nebo Žerotína. Zmíněné Hřivice si na kanalizaci za 70 milionů korun, jejíž stavba začala v závěru loňského roku, půjčily od Státního fondu životního prostředí 15,6 milionu korun. Obec by to měla splácet přibližně deset let.