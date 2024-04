Mezi praktikami, které orgány činné v trestním řízení identifikovaly, jsou kromě klasického i vzájemný orální i anální sex, vzájemná masturbace, „trojka“, homosexuální styk, pisssing, sadomasochismus i sodomie s psem a sexuální hrátky s vnoučetem. Činností se dvojice uspokojovala, snímky dál šířila, navrch ještě přechovávala konopí a durman ve větším množství.

FOTO: U Měcholup hořel les. Hasit vyrazilo deset jednotek hasičů

Jen přečtení obžaloby trvalo státní zástupkyni hodinu. Jak sdělila novinářům, oběma dvěma hrozí za nejzávažnější z několika zločinů a přečinů trestní sazba 5 až 12 let za mřížemi, žalobkyně navrhuje kolem deseti let vězení. Chlapec, který vyrůstal v silně amorálním prostředí, nebyl podle znalců schopen pochopit jednání obžalovaných, trpěl syndromem týraného dítěte a posttraumatickou stresovou poruchu, jeho psychologická léčba trvala několik let. Zmocněnec chlapce požaduje milion korun na umoření nemajetkové újmy.

Oba dva obžalovaní ale s obžalobou nesouzní. „Nesouhlasím s procesem ani s tím, aby ho tento soud vedl, a cítím se v plném rozsahu nevinna,“ uvedla obžalovaná. „Jsem svobodná lidská bytost, sám v sobě cítím plnou nevinnu. Také neuděluji soudu souhlas s vedením procesu,“ řekl obžalovaný.

Jak popsala žena, se spoluobžalovaným žili jako druh a družka od roku 2011. Podle ní jsou termíny z obžaloby jako „zavrženíhodný“ či „k vlastnímu uspokojení“ pouze spekulací. „Není vůbec pravda, že bych chtěla někomu ublížit. Sex jako takový má i jiné přínosy,“ uvedla žena s tím, že praktiky měly filozoficko-tantricko-zdravotně-terapeutické aspekty, žádné osobní zájmy v tom nebyly.

Neměl jsem na plínky a sunar, hájil se u soudu recidivista, proč rozřezal Zuzanu

„Synovi jsme vždy vysvětlili, proč to děláme a proč to má pro něj přínos,“ vysvětlila žena s tím, že při sexu podle jejího náhledu vzniká velké množství energie a extatické stavy, které se dají užívat k uzdravení. Syn měl prý kvůli násilnickému biologickému otci problémy, které tímto způsobem s druhem „léčili“. Pozitivní je podle ní i pissing (ona ho nazývá urinoterapií), když podle jejího náhledu příroda ukládá to nejlepší ze sebe do reprodukce, do pohlavních orgánů a tekutin souvisejících s pohlavím včetně spermatu a moči, především té dětské, „nezatížené“. „A že mě u toho zrovna vyfotil? No vyfotil,“ komentovala žena moře snímků pořízených jejím druhem.