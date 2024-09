„Nebezpečnou jízdou zejména kličkováním, vybočováním ze svého jízdního pruhu, v místech mimo dálnici najížděním do protisměru, ohrozil řidiče motorového vozidla jedoucího za ním a další řidiče jedoucí stejným i protijedoucím směrem,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Ondřej Koutný.

Na dálnici D7 na exitu číslo 66 nad Žiželicemi u Žatce řidiče v kamionu zastavila hlídka Policie ČR. Ukrajinec nadýchal 2,58 promile alkoholu v krvi, druhá dechová zkouška ukázala 2,66 promile, třetí 2,28 promile. Alkohol potvrdil i toxikologický rozbor krve. „Úmyslně způsobil obecné nebezpečí tím, že vydal lidi v nebezpečí smrti a těžké újmy na zdraví,“ stojí v obžalobě.

Okresní soud v Lounech měl v plánu obžalobu začít projednávat dnes, v pondělí 9. září, řidič se ale k jednání nedostavil. Nebyly zachované zákonné lhůty pro doručení předvolání. Líčení se tak odložilo na příští měsíc. Řidiči kamionu v případě odsouzení hrozí vězení na tři až osm let.

Případů obecného ohrožení v souvislosti s řízením motorových vozidel projednává Okresní soud v Lounech do roka několik. Například letos v dubnu si Martin P. z Jirkova vyslechl rozsudek, tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let a k tomu zákaz řízení všech motorových vozidel na čtyři roky, za to, že loni 13. června odpoledne vezl opilý z Litvínova přes Most do průmyslové zóny Triangle u Žatce autobusem zaměstnance firmy Nexen. Jízda to byla divoká.

Míjel zastávky, nebezpečně předjížděl, o sloup urazil zrcátko, v zatáčkách, i když silně pršelo, neubíral rychlost, v Mostě projel křižovatku na červenou, za jízdy telefonoval. Kdyby mu auta v protisměru neuhnula ke krajnici, došlo by k nehodě. Cestující, v autobusu jich jely dvě desítky, se báli, někteří radši vystoupili s tím, že se „nenechají zabít“. A na řidiče zavolali policii. Na konci cesty, v zóně Triangle u Žatce, nadýchal přes dvě a půl promile alkoholu.

V září roku 2020 v Žatci a okolí muž s pestrou kriminální minulostí řídil kradené auto, při kontrole najížděl na policisty, poškodil vůz strážníků, zběsilou jízdou způsobil nehodu se zraněním, několik set metrů jel po kolejích, čímž ohrozil provoz na železniční trati. To vše během krátké chvíle stihl 37letý Zdeněk M. z Mostu. Loni v srpnu si u Okresního soudu v Lounech za zločiny obecného ohrožení a násilí proti úřední osobě vyslechl trest. Tři roky vězení.

Jako obecné ohrožení justice řešila také nehodu žateckých gymnazistů z roku 2020, jejichž autobus při cestě na lyžařský výcvik dostal u Blšan na Podbořansku na namrzlé vozovce smyk a převrátil se na bok. Lounský soud řidiče odsoudil ke dvěma rokům nepodmíněně s podmínečným odkladem na čtyři roky a k tomu ke čtyřletému zákazu řízení všech motorových vozidel. Řidiči odvolání nepomohlo, verdikt potvrdil ústecký krajský soud.