Podle obžaloby byl kotel špatně zapojený. „Docházelo k tlakové ztrátě a spalinová cesta nezajišťovala bezpečný odvod spalin od kotle do volného ovzduší,“ uvedl státní zástupce Ondřej Koutný. Podle znaleckého posudku vypracovaného po tragédii dlouhodobě docházelo k nedokonalému spalování paliva a následnému dehtování.

Ve středu 26. června odpoledne u soudu vypovídal znalec se specializací na kominictví František Jiřík. „Došlo k zásadnímu pochybení, neboť kotel byl připojen do nevyhovující spalinové cesty. Komín neměl pro daný kotel potřebný tah, problematické bylo napojení kouřovodu do komína. Kominík by to zjistil, ale před zapojením kotle nebyla vypracována povinná zpráva o revizi spalinové cesty, což bylo zásadní pochybení,“ řekl u soudu. „Bez této zprávy nesmí být takovéto kotle do provozu uvedené,“ dodal.