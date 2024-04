Řidič autobusu si vyslechl trest za divokou jízdu se zaměstnanci Nexenu

Tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let. A k tomu zákaz řízení všech motorových vozidel na čtyři roky. Takový úhrnný trest si dnes, v pondělí 29. dubna, vyslechl odpoledne u okresního soudu v Lounech Martin P. z Jirkova. Obžalovaný byl ze zločinu obecného ohrožení a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Jako řidič autobusu totiž loni 13. června odpoledne vezl z Litvínova přes Most do průmyslové zóny Triangle u Žatce zaměstnance firmy Nexen a jízda to byla divoká.

Martin P. (vpravo) se svým obhájcem u lounského soudu.. | Video: Deník/Petr Kinšt