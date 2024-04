Okresní soud v Lounech dnes, ve středu 10. dubna, projednával případ, který se může stát každému řidiči. Mladé ženě loni v polovině června vběhly dvě děti před auto, když míjela autobus stojící na zastávce před základní školou v Tuchořicích na Žatecku. Dívky, tehdy ve věku sedmi a osmi let do jízdní dráhy v protisměru přijíždějící Škody Fabie vběhly za autobusem, takže je řidička nemohla vidět.

Okresní soud v Lounech projednával nehodu, která se stala loni v červnu u školy v Tuchořicích. | Video: Deník/Petr Kinšt

Obě školačky po střetu skončily s vážnými zraněními v ústecké nemocnici, starší z dívek deset týdnů v důsledku nehody chodila o berlích. U soudu čelila 25letá řidička obžalobě z přečinu těžkého ublížení na zdraví.

Nehodě předcházelo, když obě dívky 14. června ráno vystoupily před školou z autobusu. „Autobus obešly zezadu, z travnaté plochy se rozhlédly do vozovky, avšak přes autobus neviděly přijíždějící vozidlo obviněné a bez toho, aby se řádně přesvědčily, zda mohou vozovku přejít ke vchodu do školy, vběhly do jízdní dráhy vozidla obviněné. Ta nepřizpůsobila rychlost jízdy dopravní situaci, kdy dané místo bylo v obou směrech jízdy označeno dopravní značkou A12b „Děti“,“ stojí v obžalobě.

„S ohledem na tyto okolnosti byla obviněná povinna dbát zvýšené opatrnosti ohledně možnosti vběhnutí dětí do vozovky, v místě se však pohybovala rychlostí těmto okolnostem nepřiměřenou, svoji rychlost nijak nesnížila, následně nebyla schopna reagovat na náhlé vběhnutí poškozených do vozovky a došlo ke střetu vozidla obviněné s oběma chodkyněmi,“ uvádí se v obžalobě.

Řidička se u soudu doznala, prohlásila svou vinu. „Strašně mě to mrzí, měla jsem si uvědomit, že se něco takového může stát, jezdím místem každý den. Poučila jsem se,“ řekla.

U soudu se řešila výše trestu. Hlavně to, zda žena přijde o řidičský průkaz, obžaloba původně navrhovala zákaz řízení všech motorových vozidel na dva a půl roku. „Jsem invalidní důchodkyně, třikrát týdně jezdím na dialýzu do Loun, občas na kontroly k lékaři do Prahy. Mám oslabenou imunitu, nemohu cestovat veřejnou dopravou,“ argumentovala žena u soudu, proč řidičský průkaz potřebuje.

Příliš jí nepomohl video záznam, který se při jednání soudu přehrával. Střet auta s dívkami zachytila kamera v zadní části autobusu. „Je patrné, že jste vůbec nezpomalila,“ okomentoval soudce Martin Kredba.

Státní zástupce Pavel Norek ve své závěrečné řeči uznal polehčující okolnosti, přiznání viny a zdravotní problémy obžalované, na druhou stranu upozornil na závažnost činu. Bylo zřejmě jen souhrou náhod, že střet neměl závažnější důsledky pro zdraví dívek. „Rychlost auta byla vysoká, přitom se dalo předpokládat, že tam děti budou,“ řekl.

S touto argumentací se ztotožnil soudce při vynesení rozsudku. Žena byla odsouzena k 12 měsícům vězení s podmínečným odkladem na dva roky, zákazu řízení na jeden rok a povinnosti absolvovat terapeutický program pro řidiče. Zdravotní pojišťovně, která hradila léčbu dívek, musí zaplatit 141 tisíc korun. „Trest je mírný, vzhledem k prohlášení viny při spodní hranici trestní sazby. Děti se nerozhlédly, byla to jejich chyba, přihlédlo se k tomu při stanovení výše trestu. Na druhou stranu v místě je výstražná značka, v tu dobu se dalo čekat, že děti v místě budou, řidiči si na to musí dát extra pozor,“ řekl při zdůvodnění rozsudku Martin Kredba.

Na sdělení řidičky, že jela v obci předepsaných padesát kilometrů v hodině, odpověděl, že je to maximální povolená rychlost v obci, ale že jsou místa, kde se má jezdit pomaleji. „Kde je škola, mohou být děti, navíc tam stál ten autobus. To jste nevzala dostatečně v potaz,“ sdělil.

Rozsudek není pravomocný, obhajoba si ponechala lhůtu pro odvolání proti výši trestu. Advokát Jan Greisiger ve své závěrečné řeči požadoval, aby ženě nebyl vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a potřebě řidičského průkazu zákaz řízení udělen. Jak ale zaznělo u soudu, může si k cestám k lékaři objednávat sanitku.

Obecně platí, že si v takovýchto případech může odsouzený požádat po polovině trestu o podmíněné prominutí jeho zbytku. Žena by tak mohla být bez řidičáku jen zhruba půl roku.

