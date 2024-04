V následném telefonátu měl o 24 let mladšímu muži říct, že „je černá sv..ě, že chcípne a že chcípnou všichni, co budou volit Babiše“. V dalším telefonátu o tři minuty později mu podle obžaloby vyhrožoval, že vyvraždí celou jeho rodinu, že přijede a postřílí je, pokud budou volit Babiše.

Podle obžaloby nezůstalo jen u výhrůžek muži z Podbořanska, Michal B. komunikoval také s jeho matkou. Té údajně přes sociální síť napsal, že „každá černá sv..ě co volí babiše bude mít pokud vyhraje vyšší nájem o 50% to je dvakrát tolik.“

Okresní soud v Lounech v této věci rozhodl na konci loňského roku trestním příkazem, Michala B. odsoudil k rok a půl dlouhé podmínce. Státní zástupce se ale odvolal, požadoval také peněžitý trest. Proto se případem soud zabývá v hlavním líčení.

Za přečin maření přípravy a průběhu voleb a referenda hrozí podle trestního zákoníku odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

„To co je psáno v obžalobě, je pravda jen částečně, je to vytržené z kontextu. To co jsem mu napsal, byl výraz maximálního pohrdání tím člověkem. Toto etnikum takto komunikuje, napsal jsem to proto tak, aby tomu rozuměl. Odmítám ale, že bych vyhrožoval tím, že někomu vyvraždím rodinu. To není pravda,“ sdělil u soudu Michal B.

„Prohlásit svou vinu nemohu, s volbami to nemělo nic společného. To co jsem napsal, nebyla výhrůžka, aby někdo nešel volit,“ dodal. Slovo Babiš prý použil s malým b schválně. „Bylo v této komunikaci bráno ne jako osoba, ale jako nadávka,“ dodal s tím, že s volbami to nemělo nic společného. „A vyhrožoval on mně. Volal mi, že vezme čtyři bráchy, že za mnou jedou, abych na ně počkal, že vyvraždí moji rodinu a pak zabijí mě,“ řekl u soudu obžalovaný. Mužově matce napsal prý proto, že byla aktivní na sociálních sítích, kde v té době údajně šířila protiuprchlické a protiukrajinské dezinformace.

Soudce Jan Jouza obžalovanému připomněl, že může využít institutu prohlášení viny. „To jednání, které v části obžaloby doznáváte, je možné kvalifikovat jako trestný čin. Není pro vás prospěšné, abyste přišel o polehčující okolnost,“ řekl.

Michal B. ale vinu odmítl. Při jednání u soudu chce konfrontovat muže, kterému zprávy psal, svá tvrzení hodlá také podpořit výpisem telefonických hovorů mezi oběma. Lounský soud proto jednání odročil na červen.

Volby prezidenta České republiky probíhaly loni v lednu. Z osmi kandidátů postoupili do druhého kola dva, ve kterém Petr Pavel zvítězil nad Andrejem Babišem.

