Lounská radnice má plán, jak zvýšit bezpečnost v rizikových lokalitách a jak tam pomoci strážníkům. Chce zřídit asistenty městské policie. Tři asistenti by měli v ulicích monitorovat problémové lokality. Záměr schválila rada města, nyní se čeká, zda dotaci posvětí Úřad práce. Ten má projekt spolufinancovat, asistenti mají vzejít právě nezaměstnaných evidovaných na úřadě.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

„Asistenti městské policie by zvládali zejména pochůzkovou činnost, byli by takzvaně vidět v terénu, byli by očima strážníků a monitorovali by dle místní znalosti rizikové lokality. Výrazně by pomohli výkonu služby městských strážníků, kteří by byli tam, kde jsou potřeba. Snahou vedení Loun je i tímto způsobem zvýšit pocit bezpečí občanů v ulicích,“ uvedl mluvčí Loun Marcel Mihalik.

Asistenti městské policie by neměli statut strážníků, zaměstnáni mají být tři uchazeči o zaměstnání evidovaní u Úřadu práce, který by měl projekt spolufinancovat. Lounská radnice by ráda zřídila tři pozice asistentů.

Lounská rada města schválila podání žádosti o příspěvek na Úřad práce a finanční spoluúčast města. Úřad práce by v případě schválení žádosti podle lounského mluvčího na vyhrazení společensky účelného pracovního místa přispěl částkou 336 tisíc korun. Z rozpočtu města by šlo 973 tisíc korun.

