Město Louny se s majitelem ubytovny v Husově ulici naproti závodu Praga nedohodlo na ceně, za kterou by ji koupilo. Vlastník nemovitosti, kde bydlí převážně sociální slabí obyvatelé, požaduje 11 a půl milionu korun, město nabízí maximálně 11 milionů. Konečné slovo budou mít zastupitelé, radní ale nedoporučili objekt s pozemky za daných podmínek kupovat.

Ubytovna v Husově ulici v Lounech. | Video: Deník/Petr Kinšt

„Město s vlastníkem objektu jednalo, protože mělo zájem v budově zřídit služebnu městské policie. Budova, kde strážníci sídlí v tuto chvíli, je dispozičně nevyhovující,“ sdělil Pavel Csonka, místostarosta Loun, pověřen vedením Městské policie Louny. „Částkou za odkup nemovitosti, kterou jsme stanovili jako maximální přípustnou, bylo jedenáct milionů korun,“ potvrdil místostarosta.

Městská policie v Lounech sídlí od devadesátých let 20. století, kdy vznikla, v ulici Osvoboditelů kousek od divadla. Plánem bylo ji přestěhovat právě do zmíněného objektu v Husově ulici. „Přestěhováním bychom vyřešili dva problémy najednou. Jednak by z Husovy ulice zmizela komerční ubytovna, jednak by měli strážníci vyhovující prostory. Uvidíme, co bude dál. Zda přijdou další jednání o ceně nebo najdeme jiné prostory," popsal místostarosta.

