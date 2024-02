Návrh počítá s tím, že by se střelnice přestěhovala do zalesněného návrší Mělce, které leží západně od okraje Loun. Pro místní je známé tím, že se tam nachází v podobě kříže památník z bitvy u Chlumce roku 1813 a nedaleko památník padlým partyzánům výsadku Jana Koziny. Pokud by k výstavbě nové střelnice v této lokalitě mělo dojít, základem bude změna územního plánu schválená lounskými zastupiteli. „Ke změně územního plánu Louny je potřeba zajistit technickou studii, ze které by vyplynulo, jak bude areál velký, kde přesně bude umístěn, jak bude zajištěn přístup, co vše tam bude umístěno, s čím a na jakou vzdálenost se bude střílet a jakým střelivem,“ popsala ve zprávě Zuzana Králová.

Vedení Loun je prý připravené střelcům pomoc. „Proběhla celá řada jednání, řešení hledáme a zřejmě se i rýsuje,“ sdělil starosta Milan Rychtařík.

Nová střelnice ale nebude hned. Ani letos a ani v příštím roce. Jen změna územního plánu je časově náročný proces, vyjadřuje se k němu řada orgánů a úřadů. „Počítáme s tím, že bude trvat dva, tři roky, než se nová střelnice vybuduje. Byli bychom ale rádi, kdyby se to nakonec povedlo. Náš klub je úspěšný, patří mezi českou špičku. Za těch 45 let co fungujeme, naši členové získali osmdesát titulů mistrů republiky a dva mistrů Evropy,“ popsal president Společnosti českých střelců Luděk Dvořák, která lounskou střelnici provozuje.

Oddíl sdružuje 80 dospělých a 42 dětí. Právě dospělí, kteří střílejí ze zbraní větších ráží, musí trénovat a závodit jinde. Klub si „půjčuje“ střelnice v okolí, například od policistů v Nečichách u Loun.

„Třicet let jsme na lounské střelnici usilovně pracovali, abychom ji neustále zlepšovali. Teď se na ní dá střílet už jen omezeně. Je jasné, že bychom uvítali střelnici novou, abychom opět mohli střílet bez omezení,“ řekl Luděk Dvořák.

Výstavbě nové střelnice v Mělcích by neměl bránit ani další rozvoj města jako v případě fungování té staré. „Stavební rozvoj tohoto území dlouhodobě nedoporučuji, protože se tato oblast nachází za přirozenými hranicemi města, kterou v tomto případě tvoří silnice I/28 Louny – Most. Zároveň město disponuje velkým množstvím rozvojových oblastí na vhodnějších místech,“ uvedl městský architekt Radek Janoušek. Umístění střelnice v Mělcích tak v tomto kontextu proto nepovažuje za riziko.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt