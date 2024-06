Původní silnici I/7 mezi Louny a Sulcem do srpna uzavře úprava křižovatky

Po pondělním zprovoznění dálnice D7 Praha – Chomutov u Chlumčan se uzavře původní silnice I/7 mezi Louny a Sulcem. A to v prostoru křižovatky se silnicí do Smolnice. Uzavírka má trvat od 25. června do 7. srpna. Důvodem je úprava zmíněné křižovatky, která se doplní o odbočovací pruh a vyvýšený ostrůvek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv