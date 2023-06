Místo bazénu by ZŠ Prokopa Holého měla získat novou aulu a prostory pro zájmovou činnost. Peníze na nákladný záměr, zdá se, našly. „Centrum pro regionální rozvoj doporučilo projekt k financování, dotace z Integrovaného regionálního operačního programu by měla pokrýt 85 procent uznatelných nákladů,“ přiblížila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Petra Kotková. Celkové náklady jsou vyčíslené na zhruba padesát milionů korun, radnice se chystá ještě letos vyhlásit soutěž na zhotovitele stavby, která je upřesní. „Stavět chceme začít příští rok,“ řekla Petra Kotková.

Bazén při ZŠ Prokopa Holého fungoval od roku 1983. Kvůli špatnému stavu střechy se v roce 2017 uzavřel. O rok později začaly práce na její rekonstrukci. Ukázalo se ale, že stav nosné konstrukce střechy je daleko horší, než se čekalo. Proto se vyměnily i ocelové vazníky. Když se sundal poslední, v závěru roku 2018 spadla část zdi.

Rekonstrukce se zastavila. Následné odborné prohlídky upozornily na problémy se statikou celého objektu. Nakonec padlo rozhodnutí, že bazén ve škole nebude. Místo toho vznikl projekt na přestavbu objektu na aulu a prostory pro zájmovou činnost.

Druhá investice města má směřovat do ZŠ Přemyslovců. Konkrétně do přístavby nad tělocvičnou a zlepšení sportovního zázemí. „Školní sportoviště v ZŠ Přemyslovců využívají také lounští atleti a basketbalisté, šatny a sprchy nejsou na potřebné úrovni,“ vysvětlila místostarostka Martina Bečvářová.

Tělocvičnu ZŠ Přemyslovců využívá basketbalový klub Basket Academy Louny, jenž v ní má zázemí pro tréninky a domácí utkání od týmů mužů, juniorů a kadetek po řadu žákovských celků. „Na nevhodnost prostor upozorňujeme roky. Máme nejhorší podmínky v kraji. Dokonce to došlo tak daleko, že někteří rodiče nechtějí, aby jejich děti v takovém prostředí sportovaly,“ sdělil předseda lounské basketbalové akademie Martin Jakeš. Navštěvuje ji zhruba 250 dětí. „Lepší prostředí je pro nás bytostně důležité, za kvalitnější zázemí budeme pochopitelně jen rádi,“ dodal.

Objekt s tělocvičnou by se měl rozšířit. „Půdorys tělocvičny zůstane zachovaný, zvažuje se nástavba nad ní. Nyní projektant zpracovává statické posouzení současné stavby, za jakých podmínek je tento záměr reálný. Výsledky bychom měli mít do konce června. Pak zadáme zpracování projektové dokumentace, kterou bychom chtěli mít do konce roku hotovou,“ sdělila Petra Kotková. Plán radnice je takový, že příští rok proběhne výběrové řízení na zhotovitele a začne se stavět.

Vedení dotčené školy záměr jednoznačně vítá, podle ředitele přinese bonus také v podobě dvou odborných učeben. „Rozvoj technického myšlení a vytváření pozitivního vztahu ke sportu je pro naši školu prioritní,“ řekl ředitel Vlastimil Hubert.

V areálu školy se uvažuje také o běžeckém tunelu, který by atletům sloužil během zimy. „Máme na to studii, ověřujeme možnosti dotačních titulů,“ sdělila místostarostka Martina Bečvářová.Další investice do školního sportovního areálu by měla být v ZŠ Kpt. Otakara Jaroše v ulici 28. října. Nutnou opravu potřebuje atletický ovál, který se propadá.