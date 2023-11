Analýza nedopadla dobře. Lounští málo třídí, hrozí zdražení vývozu odpadu

/FOTO, VIDEO/ Až 70 procent odpadu, který občané Loun vyhazují do černých nádob na směsný komunální odpad, se dá vytřídit a vhodit do jiných, k tomu určených popelnic a kontejnerů. Město to zjistilo z analýzy, kterou si nechalo zpracovat u společnosti Marius Pedersen. Bez změny přístupu veřejnosti k důslednějšímu třídění dojde v nadcházejících letech k navýšení poplatků za vývoz odpadu. Upozornil na to mluvčí lounské radnice Marcel Mihalik.

Kontejnery na tříděný odpad v Lounech. | Video: Deník/Petr Kinšt