Na území Loun nově platí zákaz zřizování ubytovacích zařízení. A to na základě stavební uzávěry.

Ubytovna. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Tou se zakazuje stavební činnost týkající se ubytovacích zařízení. „Uzávěra má za účel zamezit do doby nabytí účinnosti změny územního plánu Loun nežádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji v oblasti realizace záměrů staveb ubytovacích zařízení na území města,“ informovala radnice. Doba trvání stavební uzávěry je do doby nabytí účinnosti změny územního plánu města, nejdéle však do konce roku 2024.