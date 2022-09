Kamil Trčálek napadá odůvodnění radnice, proč je nezbytné stavební uzávěru vydat, označil jej jako nedostačující a tedy nezákonné. „Uzávěra byla vydána jako preventivní opatření, což je v rozporu se zákonem,“ uvedl. Uzávěra z roku 2021 zakazuje stavební činnost týkající se ubytovacích zařízení. „Uzávěra má za účel zamezit do doby nabytí účinnosti změny územního plánu Loun nežádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji v oblasti realizace záměrů staveb ubytovacích zařízení na území města,“ vysvětlovala loni na svém webu radnice. Uzávěra má platit do doby nabytí účinnosti změny územního plánu, nejdéle však do konce roku 2024.