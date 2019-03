Sklenka šampaňského a úsměv ve tváři. V posledních dnech by tak mohla vypadat výbava strážců lounské městské pokladny, milovníků plavání a také fandů fotbalu. Louny totiž získaly dvě dotace: 40 milionů přijde na bazén, další peníze na novou tribunu fotbalistů.

„Je to pro nás skvělá zpráva, určitě nám to v rozpočtu hodně pomůže,“ přivítal starosta Pavel Janda informaci o tom, že Louny s žádostmi uspěly.

Peníze dorazí z ministerstva školství, kam přišlo celkem 250 žádostí o dotaci. Stát pošle na úspěšné projekty ze své pokladny 1,6 miliardy, celkem se prostaví téměř 3 miliardy. „Největší podpořenou stavbou je městská plavecká hala v Lounech,“ uvedl Ondřej Macura, ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace na ministerstvu školství.

Nový bazén se začal v Lounech stavět už loni v listopadu. Hotovo má být v dubnu 2020, investice činí 216 milionů korun bez DPH. Výběrové řízení vyhrála společnost Metrostav. „Stavba probíhá zatím podle plánu,“ sdělil Pavel Janda s tím, že věří, že termíny se podaří dodržet.

Výši dotace na novou plaveckou halu zatím ministerstvo oficiálně nesdělilo, podle informací Deníku by ale měla být v maximální výši zhruba 40 milionů korun. Výstavba haly s plaveckým i zážitkovým bazénem a atrakcemi je historicky nejvyšší investicí města.

Příliš drahá, říkají kritici plavecké haly

Bazén vzniká na místě staré plavecké haly z 80. let 20. století, kterou muselo město v roce 2016 zavřít kvůli velmi špatnému technickému stavu.

Stavba haly má i odpůrce, argumentují tím, že není tolik potřeba a peníze by se mohly využít jinde. Vedení města oponuje, že bazén je důležitý pro volnočasové vyžití obyvatel, využívat ho prý budou školy a plavecký oddíl.

Ministerstvo školství podpoří dotací také novou tribunu a zázemí pro lounské fotbalisty. Přijít má na 25 až 29 milionů, od státu může dorazit až 70 %. Přesná výše podpory zatím také není známá. Město má připravenu spoluúčast sedm milionů. Žádost o dotaci podávali přímo fotbalisté. „Jsme moc rádi a samozřejmě to vítáme. Už je to hodně potřeba,“ vzkázal předseda FK Seko Louny Pavel Domecký. Základ tribuny je z 30. let minulého století.

Tribuna na fotbalovém stadionu Ladislava Nováka v Lounech. Archivní foto: Deník/Zdeněk Plachý

Projekt se připravoval více než pět let. „Pokud vše půjde dobře, chtěli bychom začít stavět v létě. Nyní musíme vypsat výběrové řízení a připravujeme možnosti, kde budeme na podzim hrát,“ pokračoval Domecký. „Fotbalisté si nové zázemí zaslouží. Dobře reprezentují, starají se o mnoho mládežníků,“ podporuje projekt lounský starosta.

Současnou dřevěnou tribunu má nahradit nová konstrukce, bude delší, fanoušci tak dostanou více prostoru. Nové má být také občerstvení a zázemí pro rozhodčí i fotbalisty, vzniknou čtyři nové šatny.