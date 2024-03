„Práce na rekonstrukci potrvají od 15. března do 31. května. Od 15. března do 25. března bude také uzavřena Pivovarská ulice kvůli nutnému napojení kanalizace, průjezd centrem města ve směru od Žatecké brány nebude možný. Od 25. března by mělo být centrum města průjezdné Pivovarskou ulicí, která bude fungovat jako obousměrná trasa po celou dobu rekonstrukce. Z tohoto důvodu bude platit po celé délce ulice zákaz zastavení,“ informovala lounská radnice s tím, že pro zajištění výjezdu vozidel ze stavby se obousměrně otevře úsek ulice Beneše z Loun od Mírového náměstí až po odbočku do České ulice, kde bude stejně jako v Pivovarské ulici platit zákaz zastavení.