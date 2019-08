Na nebi v teplé letní noci jasně září hvězdy, všudypřítomná je romantická nálada, tělo vám zahřívá deka, partnerovo objetí i něco dobrého k pití. Na plátně běží letní komedie, nejlépe česká… Atmosféru letního kina nezažili diváci v Lounech dlouhých 17 let. Nyní se zdá, že se pro fanoušky promítání pod širým nebem blýská na lepší časy. Letos bude letní kino v Lounech promítat dvakrát na zkoušku, zájem lidí rozhodne o tom, zda bude příští rok provoz biografu obnovený.

Letní kino by se v Lounech mělo vrátit na tradiční místo - do amfiteátru v parku na výstavišti. „O obnovení letního kina uvažujeme už delší dobu. Letošní promítání je nultý ročník, zkouška. Chceme otestovat, jestli budou mít lidé o kino zájem a jak by mohlo fungovat. Pokud se uchytí, rádi bychom letní kino opět zprovoznili,“ prozradil starosta Pavel Janda.

Letošní promítání má na starosti provozovatel Parku Louny, tedy tamní knihovna. Plánuje uvést dva snímky. Ve středu 14. srpna se bude promítat český film Teroristka, o dva týdny později, ve středu 21. srpna, úspěšný snímek Bohemian Rhapsody. Začátky představení budou ve 21 hodin a vstup bude zdarma.

Letní kino v Lounech ukončilo provoz před 17 lety. V amfiteátru na výstavišti v posledních letech nebyl pravidelný program, čas od času tam probíhaly koncerty, umístěna tam byla také country scéna při městských slavnostech Vábení. Od loňského roku se ale o program Pavilonu A na výstavišti a také v amfiteátru začala starat lounská knihovna. A předkládá bohatou nabídku pro děti i dospělé včetně kavárny. V parku se téměř každý týden koná nějaká akce. Letní kino má být rozšířením nabídky.

Teroristka - Trailer Zdroj: YouTube.com/Totalfilm.cz

Lounská radnice má už také představu, kolik by příští rok obnovení provozu kina stálo. „Odhad je zhruba jeden milion korun,“ nastínil Pavel Janda. Že radnice na provoz letních biografů doplácejí, je přitom běžné i v okolních městech.

Vedení města „znovuzrození“ letního biografu podporuje. „Určitě jsem pro. Letní kino do Loun patří. Chceme najít rozumnou variantu s rozumnými náklady,“ dodal Janda.

Lidé nápad vítají

Lidé v Lounech nápad na obnovení letního kina ve velké většině podporují, záporné hlasy zatím slyšet nejsou. „Letňák chybí,“ uvedla v diskuzi na sociálních sítích Bohumila Keslová. „Super. Doufám, že kino bude pokračovat. Bylo by to fajn,“ přidala se Radka Novotná. „Byla by to paráda,“ napsala Martina Spišáková.

Letní kina v regionu v poslední době zažívají renesanci. V Žatci tamní letní biograf jako jediný v okrese vysílat nepřestal, v letních měsících je dlouhodobě vyhledávaným místem. Prostor funguje také při Dočesné jako jedna ze scén, pravidelně se tam konají koncerty, odehrála se tam už také opera či soutěž mažoretek.

Před několika lety vzniklo letní kino také na koupališti v Podbořanech, promítají tam pravidelně v červenci a srpnu. Tradičně do regionu přes léto zajíždí také Kinematograf bratří Čadíků. Letos promítal na náměstí v Žatci, na nádvoří zámku Nový Hrad v Jimlíně a také v zámecké zahradě v Postoloprtech.