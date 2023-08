/PŘEHLED UZAVÍREK/ Letní lounské vábení bude letos probíhat od 11. do 13. srpna, návštěvníky potěší Barbora Poláková a David Kraus nebo skupiny Fast Food Orchestra, The Atavists či The Silver Spoons. Slavnosti si vyžádají několik výrazných dopravních omezení v centru.

Letní lounské vábení. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Vábení bude opět od pátku do neděle, první omezení na náměstí začne už ve čtvrtek. „V souvislosti s konáním Letního lounského vábení 2023 bude od 10. srpna od 12 hodin do 13. srpna do 12 hodin omezen provoz na Mírovém náměstí. Omezení a uzavírky se budou týkat také ulic Hilbertova, Beneše z Loun, Rybalkova, Horova a Zdeňka Suchana,” informovala lounská radnice.

Ve čtvrtek 10. srpna od 12 hodin dojde k uzavírce na Mírovém náměstí od ulice Beneše z Loun po budovu knihovny. Důvodem bude začátek stavby pódia. Celé náměstí, včetně parkoviště, pak bude úplně uzavřeno od pátku 11. srpna od 6 hodin do neděle 13. srpna do 12 hodin. Stejně tak budou uzavřeny části Hilbertovy ulice a ulice Beneše z Loun.

Rybalkova, od křižovatky s Horovou, bude uzavřena v sobotu od 7 do 22 hodin. Ve stejný termín bude omezení v ulicích Horova a Zdeňka Suchana.

Chystáte se na houby? Mapa od odborníků napoví, kde na Lounsku a Žatecku rostou

Lounské městské slavnosti, tradiční Vábení, se letos vrací ke své třídenní podobě. Již osmnáctý ročník proběhne od pátku 11. do neděle 13. srpna. Vystoupí zpěváci Barbora Poláková a David Kraus nebo skupiny Fast Food Orchestra, The Atavists či The Silver Spoons.

V pátek a sobotu se počítá s programem na Mírovém náměstí, v sobotu se přidá folk&country scéna v amfiteátru na výstavišti a závod dračích lodí na Ohři. V neděli se chystá relaxačně-sportovní odpoledne pro děti na lounském výstavišti, v jeho hlavním pavilonu proběhne taneční odpoledne s Lounskou třináctkou a v amfiteátru je v plánu večerní promítání filmu.

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY BĚHEM LETNÍHO LOUNSKÉHO VÁBENÍ:



Mírové náměstí (od ulice Beneše z Loun po budovu Městské knihovny)

od 10.08.2023 – 12:00 hod. do 13.08.2023 – 12:00 hod. – uzavírka z důvodu stavby

a následného umístění pódia na komunikaci před knihovnou



Mírové náměstí, včetně parkoviště: od 11.08.2023 – 06:00 hod. do 13.08.2023 – 12:00 hod.

– uzavírka z důvodu konání hudebního programu – hlavní scéna LLV



Hilbertova ulice (od ulice U Synagogy po Mírové náměstí):

11.08.2023, od 06:00 hod. do 13.08.2023 - 12:00 hod. – úplná uzavírka z důvodu

parkování vozidel (s parkovací kartou) aktivních účastníků LLV



ul. Beneše z Loun (od ulice Česká po Mírové náměstí):

11.08.2023, od 06:00 hod. do 13.08.2023 - 12:00 hod. – úplná uzavírka z důvodu

probíhající kulturní akce na Mírovém náměstí



Rybalkova ulice (od křižovatky s ulicí Horova)

12.08.2023 od 07:00 do 22:00 hod. – úplná uzavírka z důvodu konání doprovodného

programu Letního lounského vábení



Horova ulice (ve směru k ulici Rybalkova)

12.08.2023 od 07:00 do 22:00 hod. – úplná uzavírka z důvodu konání doprovodného

programu Letního lounského vábení



Zdeňka Suchana (od křižovatky ulice Rybalkova, Jiráskova)

12.08.2023 od 07:00 do 22:00 hod. – úplná uzavírka z důvodu konání doprovodného

programu Letního lounského vábení



Zákaz parkování během Letního lounského vábení



Mírové náměstí: 11.08.2023, od 06:00 hod. do 13.08.2023 do 12:00 hod. – zákaz parkování v celém

prostoru Mírového náměstí z důvodu konání hudebního programu LLV a stánkového prodeje

na této akci.