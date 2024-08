/KOMPLETNÍ PROGRAM/ Po celém městě, vybrat si z pestré nabídky má každý. Do Loun zavítá zpěvák Michal Hrůza, kapela Monkey Businees, slyšet ale bude také cimbálovka nebo country. K tomu dračí lodě, velká skluzavka, vláčková doprava, ohňová show, muzikál Ať žijí duchové nebo závěsná akrobacie. Lákadla Vábení uvidí lidé v Lounech už v sobotu 10. a neděli 11. srpna.

Devatenáctý ročník Letního lounského vábení se letos představí po celém městě na několika scénách, atrakce budou na různých místech v ulicích i parku. „Lidé se mohou těšit například na Michala Hrůzu, Monkey Business, ale také na Djku Andreu Pomeje nebo moravskou cimbálovku,“ představuje lákadla Vábení Michal Ovšonka z pořadatelského týmu.

Program na Mírovém náměstí odstartuje v sobotu 10. srpna ve 14 hodin. Začne lidová muzika Frgál. Od 15.45 potěší zájemce Michal Hrůza, Monkey Business jsou v programu slavností v 19.45 hodin.

Na výstavišti bude folk&country scéna. Začínají v 15 hodin Honáci, ve 20.30 bude Průvan, ve 22 pak Jan Vančura a Plavci.

Během celého dne bude v ulicích Loun doprovodný program. Na co se mohou návštěvníci těšit? U letního cvičiště se bude řádit na velké mokré skluzavce natažené v Rybalkově ulici. Ve 12 hodin začnou závody dračích lodí na Ohři. A od 14 do 22 hodin bude jezdit kyvadlová vláčková doprava na trase Mírové náměstí – výstaviště. A to zdarma.

Lákadel je spousta. U divadla bude v sobotu k vidění závěsná akrobacie, představení Měsíční princezna bude od 15.30. Na Mírovém náměstí se budou pohybovat obří postavy živlů na chůdách. Výstaviště bude také muzikálové. Od 19 hodin tam začíná projekt Ať žijí duchové. A ve 21 hodin bude u divadla k vidění ohňová show.

Program je připravený také na neděli 11. srpna. Na výstavišti bude od 14 do 18 hodin probíhat sportovní odpoledne pro děti. A od 15 hodin v pavilonu Josefa Fouska začne také taneční odpoledne s Lounskou třináctkou.