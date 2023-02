Konkurz lounské vagonky se posunul. Skončil spor se známým advokátem

Konec letitého konkurzu lounské vagonky se přiblížil. Advokát Adam Černý totiž nemusí platit pokutu ve výši 180 milionů korun za to, že používal v insolvenci vagonky Heavy Machinery Services (HMS) fiktivní pohledávky. O této sankci loni nepravomocně rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích, letos v únoru se ale Adam Černý a insolvenční správkyně HMS Petra Hýsková dohodli na smírném vypořádání. Je to jeden z kroků, který by dlouholetý konkurz lounské vagónky mohl v dohledné době ukončit. Úpadek firmy se řeší deset let.

Na základě zmíněné dohody advokát, který je znám svou žalobou státu kvůli covidovým omezením a obhajobou exhejtmana Středočeského kraje Davida Ratha, zaplatil na účet majetkové podstaty HMS 2,2 milionu korun. Tyto peníze může insolvenční správkyně využít i na uhrazení pohledávek. „Došlo tím k úplnému a definitivním ukončení účasti tohoto věřitele v insolvenčním řízení,“ uvedla Petra Hýsková. Proti rozhodnutím, jimiž byly jeho dvě pohledávky v celkové výši 550 milionů korun shledány nepravými, se Adam Černý bránil u soudů několik let. Tvrdil, že byl přesvědčen, že pohledávka má reálný základ. Byla podle něj v účetnictví vagonky a on tak „byl v dobré víře, že existuje“, uvedl v dovolání proti verdiktu českobudějovického soudu. Dovolání i ústavní stížnost nakonec na základě dohody s insolvenční správkyní stáhl, ta zase vzala zpět žalobu proti němu. Účetní z Podbořan okradla dvě firmy o čtyři miliony korun. Peníze posílala sobě V rámci insolvenčního řízení zaevidovala správkyně celkem 46 sporů, pravomocně jich u soudů není uzavřeno sedm. To neumožňuje ukončení konkurzu, respektive vydání konečné zprávy ze strany insolvenční správkyně. „Jejímu předložení v tuto chvíli brání zejména neskončené dva incidenční spory mající dopad na rozsah majetkové podstaty a jeden na okruh zjištěných věřitelů,“ vysvětlila. Miliardový dluh Insolvenční správkyně po prodeji výrobního areálu v Lounech poslala peníze několika zajištěným věřitelům. Byly mezi nimi například Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení a Specializovaný finanční úřad. A také společnost Popelante development, která převzala čtvrtmiliardovou pohledávku, jež vznikla poskytnutím úvěru slovenskou Všeobecnou úverovou bankou společnosti Legios, jak se HMS dřív jmenovala. Právě tento dluh insolvenci na podzim roku 2013 odstartoval. Řízení řeší krajský českobudějovický soud, neboť ve zmíněném roce v březnu přesunula firma Legios své sídlo do Českých Velenic na Jindřichohradecku. Krev z nosu, podlitiny, facky. Soud řeší, zda muž ze Žatecka týral partnerku Společnost HMS navazovala na tradici výroby a oprav železničních nákladních vagonů v Lounech. Dříve se firma nazývala Legios, ještě před tím Lounské strojírny (Lostr). K prodeji areálu v Lounech došlo na přelomu let 2019 a 2020. Nejvíc peněz nabídla ostravská Traťová strojní společnost, zaplatila za něj 750 milionů korun. Předloni se rozdělila, areál v Lounech nyní vlastní nástupnická společnost Wagon Legios.HMS dlužila zhruba miliardu korun. Další věřitelé na peníze ještě čekají, jaké částky dostanou, se rozhodne, jakmile skončí veškeré soudní spory ohledně konkurzu.

