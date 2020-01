„V průběhu výběrového řízení na prodej majetku dlužníka projevilo zájem celkem pět subjektů, přičemž nakonec tři z nich přistoupily k předložení nabídky ke koupi jeho obchodního závodu. Věřitelský výbor schválil nejvyšší nabídku,“ uvedla insolvenční správkyně HMS Petra Hýsková. Kupní smlouva by měla být podepsána do konce ledna.

TSS, jež je součástí železniční skupiny Rail Invest, kterou vlastní bratři Peter a Rudolf Šuškovi, výrazně přeplatila současného nájemce Vagónku Louny. Na dotaz, jaké má TSS s areálem v Lounech záměry, během pondělí Deníkem oslovení zástupci společnosti neodpověděli.

Vagónka v Lounech, která se dříve jmenovala Lostr a Legios, dluží věřitelům téměř 3,3 miliardy korun a od roku 2014 je v úpadku. Celou insolvenci provázela řada nejasností a podezření z podvodů. Soudy s odůvodněním, že se firma snaží především zajistit co největší prospěch společnosti Legios Loco, na níž je ekonomicky i personálně závislá, zamítly její reorganizaci a poslaly ji do konkurzu. Ten vrcholí právě zpeněžením majetku dlužníka včetně prodeje jeho areálu.

Z něj za dramatických okolností loni na začátku léta dostala Legios Loco výpověď, areál insolvenční správkyně následně pronajala společnosti DAKO-CZ ze skupiny Czechoslovak Group. Od začátku listopadu je nájemcem její dceřiná společnost Vagónka Louny.

„Společnost Vagónka Louny ze skupiny Czechoslovak Group má nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Další postup bude záležet na jednání mezi všemi stranami. Je v zájmu všech stran, aby byla vagónka v co nejlepší kondici a aby zůstalo to nejcennější, co má, tedy kádr zkušených zaměstnanců,“ sdělil mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čírtek.

Podle údajů některých médií Vagónka Louny nabídla za areál v Lounech „jen“ 263 milionů korun. Vzhledem k probíhajícím jednáním a délce případné výpovědní lhůty je jasné, že Vagónka Louny bude s velkou pravděpodobností fungovat v areálu ještě řadu měsíců. Ten je velmi zanedbaný a potřebuje zásadní investice, které čekají na nového majitele.

„Věřím, že nový majitel bude postupovat citlivě, zachová v areálu provoz a zainvestuje do něj,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

Bratři Šuškovi prostřednictvím skupiny Rail Invest vlastní firmy, které se specializují na opravy, rekonstrukce a modernizace nákladních vagonů. Sama TSS provádí rekonstrukce a výstavbu železničních tratí a zabývá se opravami traťových strojů a speciálních železničních vozů.

Pod společností Vagónka Louny aktuálně pracuje přibližně pět set lidí. V areálu probíhá výroba nových železničních vagonů i jejich generální opravy.