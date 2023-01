Veřejné osvětlení v Lounech se podle jeho slov rozsvěcí 26 minut po západu slunce a 26 minut po východu slunce se zhasne. „Na míru světla v konkrétních ulicích má ale vliv více faktorů. Například to, kde se občan nachází, zda stíní budovy či zeleň, ale také klimatické či meteorologické podmínky. Situace je jiná, pokud je oblačno až zataženo, nebo jasno,“ připomněl s tím, že rada města zvažuje do budoucna modernizaci osvětlení tak, aby chytré lampy uměly reagovat na aktuální změny v počasí. „Tato realizace ovšem vyžaduje čas a finanční prostředky,“ dodal.

Současná technologie, do níž se v některých případech 30 až 50 let neinvestovalo, je zastaralá a časy se na 48 jističích ve městě nastavují ručně. „Proto změna zabrala několik dnů, kdy si občané mohli všimnout, že se město halí do tmy. Za toto se omlouváme a věříme v pochopení. Komplikace nás mrzí. Bezpečnost je na prvním místě,“ uvedl ředitel Technické správy města Loun Václav Jugl. Zastaralost veřejného osvětlení v Lounech podle něj neumožňuje přistoupit k některým návrhům, které na toto téma padly. Například že by se svítilo ob jednu lampu nebo se dříve rozsvěcelo jen nad přechody pro chodce, popřípadě aby se v nočním čase zcela vypnula světla v neobydlených částech. Veřejné osvětlení včetně lamp nad přechody pro chodce je totiž vždy napojeno na jednu stejnou větev.

Lounský zimní stadion by mohl mít levnější elektřinu. Plánuje se trafostanice

Kromě veřejného osvětlení ulic v Lounech šetří také na osvětlení památek. Od soboty 7. ledna to každodenní vypnuli. A to včetně jedné ze dvou národních kulturních památek v okrese Louny – lounského chrámu sv. Mikuláše. „Nasvícení lounských památek za jednu noc spotřebuje 230 kilowattů elektřiny,“ přiblížil jednatel Technické správy města Loun Václav Jugl. Současné halogeny s výkonem v řádech stovek wattů jsou velkým „žroutem“ elektřiny. Při její ceně by za každodenní nasvícení památek dalo město zhruba milion korun za rok.

Kromě chrámu o každodenní nasvícení přišly lounské hradby, kostel sv. Petra a Pavla, Barokní špitál, historická vodárna ve Chmelíkově ulici, městská knihovna, Vrchlického divadlo a historická budova radnice. „Opatření bude platit až do modernizace rozvaděče elektřiny na Mírovém náměstí s tím, že následně budou vybrané památky slavnostně osvětleny pouze v pátek, sobotu a neděli a dále ve dnech státních svátků 1. a 8. května, 5. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu,“ tlumočil rozhodnutí vedení města starosta Milan Rychtařík. Slavnostní nasvícení se chystá i ve vánočním čase a poslední den v roce. Zmíněná modernizace rozvaděče umožní, že bude možné nasvícení památek časovat právě na určité dny, což nyní nejde. „Do budoucna budeme hledat rovněž úspornější světla,“ zmínil starosta.