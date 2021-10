Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021, okres Louny: ANO 2011 39,1 % SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 18,6 % Svoboda a př. demokracie (SPD) 12,6 % Piráti a Starostové 10,4 % KSČM 4,9 % PŘÍSAHA Roberta Šlachty 4,3 % ČSSD 3,6 % Trikolora Svobodní Soukromníci 2,4 % Volební účast 59,5 %

Volební účast v okrese Louny byla o víkendu vyšší než před čtyřmi lety. V roce 2017 k urnám dorazilo 37 999 voličů ze 69 789, tedy 54,5 procenta. Letos to bylo 40 837 z 68 647, volební účast se tak zvýšila na 59,5 %.

Tehdy mu dalo svůj hlas 37,9 % voličů, tento víkend to bylo 39,1 %. Hnutí ANO suverénně vyhrálo ve všech větších městech okresu – v Žatci získalo 38 %, v Lounech 35 %, Podbořanech 42 % a Postoloprtech dokonce 45 % hlasů.

Volby do Sněmovny Parlamentu ČR v okrese Louny, stejně jako před čtyřmi roky, vyhrálo hnutí ANO. Zatímco v celostátních výsledcích si pohoršilo, v okrese Louny oproti roku 2017 mírně posílilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.