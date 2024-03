Oblíbený Dům a zahrada, ani legendární Člověk v přírodě z Loun nezmizí. I v dalších letech budou lákat na lounské výstaviště, dohodla se na tom radnice a pořadatel tradičních veletrhů Diamant Expo. Společnost si bude areál pronajímat. Novinkou je, že o celé výstaviště se bude starat město samo, chce park během roku více zpřístupnit, zatraktivnit, radnice slibuje konání dalších akcí.

V minulosti spravovala lounské výstaviště právě firma Diamant Expo. Současné vedení radnice ale chtělo získat z pronájmu více peněz do městské pokladny, dřívější smlouva se mu zdála nevýhodná, představuje si také širší využití areálu. A proto Louny daly loni společnosti výpověď z nájmu. Měl se poté hledat nový správce, nakonec se radnice rozhodla, že město bude výstaviště provozovat samo.

Zároveň se vedení města dohodlo se společností Diamant Expo, že bude dál v Lounech pořádat minimálně šest výstav, včetně Člověka v přírodě nebo expozice Dům a zahrada. Smlouva je na pět let, firma má za pronájem areálu na výstavy zaplatit ročně 1,2 milionu korun.

„Staronovým nájemcem výstaviště je společnost Diamant Expo. Oproti staré smlouvě uhradí nově za nájem téměř čtyřnásobek původní částky, což budou peníze, které opět investujeme do zvelebení areálu tak, jak jsme občanům slíbili,“ uvedl starosta Loun Milan Rychtařík (ANO).

Rozdíl ve výši nájmu je ale zčásti dán také úplnou změnou fungování na výstavišti. Firma sice dříve platila nájemné „jen“ 323 000 korun ročně, plus ale hradila celoroční údržbu, úklid a provoz nejen všech budov, ale také parku. Platila zaměstnance, energie. Také proto nájemce s postupem města loni nesouhlasil, tvrdil naopak, že dřívější smlouva byla pro město výhodná. Měl ale zájem dál v Lounech fungovat, podal nabídku a nakonec se s radnicí dohodl. Nyní údržbu bude muset zajišťovat město, může na to ale použít například pracovníky technických služeb města. „V minulosti se město muselo ptát soukromé společnosti, které park pronajímalo, zda může uspořádat akci. To nedávalo smysl. Novou smlouvou se narovnají současné krkolomné vztahy a vzájemné poměry,” vysvětloval lounský místostarosta Pavel Csonka (SOCDEM), proč se radnice rozhodla pro změnu.

Společnost Diamant Expo působí na lounském výstavišti už od roku 1993. Radnice byla v dřívějších letech se spoluprací spokojena.

Park, který je mimo velké akce volně přístupný veřejnosti, by se nově měl ještě více „otevřít“. Radnice jej chce více využívat pro sportovní, kulturní i společenské akce. Chce tam také nalákat další pořadatele. Areál totiž nyní nebude výhradně „v rukou“ výstavní firmy, co se tam ve dny mimo veletrhy bude dít, bude rozhodovat město. „To může celý prostor z devadesáti procent času celoročně využívat. Například pavilony B a C lze nabídnout pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zároveň se městu otevírá možnost jednorázově park pronajmout nebo bezúplatně vypůjčit jakémukoli subjektu,“ doplnil starosta.

Podle vedení radnice by tak další pronájmy mohly přinést do městské pokladny další finance. Z nájmu areálu jsou nově vyčleněna také parkoviště, ty se budou pronajímat samostatně.

Kromě důvodu ekonomického, tedy toho, že Louny z pronájmu výstaviště chtěly více peněz, uvedla radnice ještě jeden důvod ke změně. Společenský. „Tím hlavním důvodem je záměr s parkem. Nechceme vnímat park jen jako výstaviště, ale jako park plný každodenního života a radosti. Chceme ho totiž otevřít více obyvatelům Loun, rodinám s dětmi, mladým lidem, seniorům. Pro všechny věkové kategorie plánujeme v parku pořádat akce, a to nám současná smlouva s nájemcem neumožňovala. Máme například vizi zakomponovat řeku Ohři k volnočasovým a relaxačním aktivitám. Chceme na řece vytvořit mola, kde by se mohli občané opalovat, zaplavat si v řece, mohli využít půjčení lodiček a obecně z tohoto oblíbeného místa hodláme vytvořit i místo pro konání sportovních, ale i kulturních a společenských akcí,” předestřel už před časem plány lounský starosta.

