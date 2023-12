Výběrové řízení radnice podle jeho slov rozdělí do tří samostatných částí. Týkat se budou vlastního výstaviště, pavilonu Josefa Fouska a letního amfiteátru. „Nabídnutá cena bude jen jedním z kritérií, za důležitou budeme považovat koncepci využití,“ řekl místostarosta Pavel Csonka. V ideálním případě by noví nájemci měli být známi na přelomu zimy a jara, aby se stihli připravit na druhou část sezony v roce 2024. Z výběrového řízení mohou vzejít tři různí, ale i jeden nájemce, který se postará o všechny tři zmíněné části.

Podle vedení Loun by nabídka volnočasových aktivit měla být na výstavišti pestřejší. V návrhu investic města na rok 2024 je pořízení a instalace mol na řece Ohři, podle hrubého odhadu to vyjde na 200 tisíc korun. „Máme vizi zakomponovat řeku Ohři k volnočasovým a relaxačním aktivitám. Chceme na řece vytvořit mola, kde by se mohli občané opalovat, zaplavat si v řece, mohli využít půjčení lodiček a obecně z tohoto oblíbeného místa hodláme vytvořit i místo pro konání sportovních, ale i kulturních a společenských akcí,“ vysvětlil lounský starosta. Dalším krokem k přilákání lidí do parku by měla být podle něj pestřejší nabídka gastronomických služeb. Tu by měl nabídnout právě nový nájemce.

Společnost Diamant Expo, která na výstavišti působí od roku 1993, dostala od radnice výpověď letos na jaře. „Máme zájem na výstavišti v Lounech pokračovat. Věřím, že podmínky výběrového řízení, které radnice vypíše, pro nás budou akceptovatelné a přihlásíme se,“ odpověděla na dotaz Deníku Štěpánka Portz ze společnosti Diamant Expo.

„Městu Louny platíme nájemné 323 tisíc korun ročně, plus máme náklady za celoroční údržbu a správu areálu. Výstaviště Louny v době, kdy tam neprobíhá žádná výstava, funguje jako veřejný park. Společnost Diamant Expo 365 dní zajišťuje veškerý úklid, pravidelné sekání zelené plochy, úklid spadlého listí, úklid sněhu. To vše znamená zaměstnání tří pracovníků, nákup a údržbu strojů, placení elektrické energie, vody, odvozu odpadu,“ uvedla v prohlášení firma.

Běží jí roční výpovědní lhůta. Diamant Expo potvrdil, že akce v první polovině příštího roku připraví podle plánu. A to včetně té největší – výstavy Dům a zahrada v termínu 18. až 21. dubna. Letos na ni dorazilo 180 vystavovatelů, navštívilo ji 33 556 návštěvníků.

O pavilon Josefa Fouska a amfiteatr se stará městská knihovna. Pavilon je pro veřejnost otevřený od dubna do konce října, v patře je stylová kavárna s nabídkou pití a zákusků. V amfiteatru probíhají různé akce včetně promítání filmů. Nyní v prosinci to je série projekcí s názvem Zimní kino na stojáka – na punč nebo na svařáka. Vstup je zdarma. V pátek 15. prosince mohou zájemci přijít na klasickou českou pohádku S čerty nejsou žerty, o dva týdny později, 29. prosince, je na programu romantická komedie Láska nebeská.

Zdroj: Ladislav Bába