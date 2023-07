Legendární Člověk v přírodě nebo oblíbený Dům a zahrada. Budou i v příštích letech pokračovat v Lounech populární výstavy? To je aktuálně nejisté. Lounská radnice totiž dala výpověď dlouholetému nájemci výstaviště. Město chce za pronájem areálu získat více peněz, Louny by také rády lokalitu více oživily. Vyhlásí soutěž na nového nájemce. Diamant Expo, který na výstavišti působí od roku 1993, s postojem radnice nesouhlasí, aktuální stav je pro město podle společnosti naopak výhodný.

Člověk v přírodě. Výstava v Lounech. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Firma se chce do výběrového řízení opět přihlásit, chce na výstavišti pokračovat. Letošní výstavy a akce v první polovině příštího roku, kdy poběží výpovědní lhůta, podle Diamant Expo proběhnou standardně.

O ukončení nájmu rozhodla lounská rada města. Nyní poběží roční výpovědní lhůta. „Rozhodli jsme se k tomu po dlouhých diskuzích z racionálních důvodů, kterými jsou pro město nevýhodná smlouva takřka bez výnosu. Z ekonomického hlediska a jako řádní hospodáři v době rostoucí inflace a nestability nemůžeme přehlížet fakt, kolik za pronájem do městské pokladny Louny dostávají. Je to pouze zhruba kolem 300 tisíc korun ročně,“ zdůvodňoval kroky radnice starosta Milan Rychtařík (ANO).

Kromě ekonomického důvodu, tedy toho, že by Louny z pronájmu výstaviště rády viděly v městské kase více peněz, uvedla radnice ještě jeden důvod. Společenský. „Tím hlavním důvodem je záměr s parkem. Nechceme vnímat park jen jako výstaviště, ale jako park plný každodenního života a radosti. Chceme ho totiž otevřít více obyvatelům Loun, rodinám s dětmi, mladým lidem, seniorům. Pro všechny věkové kategorie plánujeme v parku pořádat akce, a to nám současná smlouva s nájemcem neumožňovala. Máme například vizi zakomponovat řeku Ohři k volnočasovým a relaxačním aktivitám. Chceme na řece vytvořit mola, kde by se mohli občané opalovat, zaplavat si v řece, mohli využít půjčení lodiček a obecně z tohoto oblíbeného místa hodláme vytvořit i místo pro konání sportovních, ale i kulturních a společenských akcí,” předestřel plány lounský starosta.

V brzké době radnice vypíše výběrové řízení na nového nájemce areálu. Zájemci budou muset vytvořit koncepci rozvoje areálu. Firem, které se v republice zabývají výstavní činností není mnoho, radnice přesto očekává, že o soutěž zájem bude.

Přihlásit se do klání chce i současný nájemce Diamant Expo, který je spjatý s výstavištěm už od roku 1993. „Určitě máme zájem na výstavišti v Lounech pokračovat a věřím, že roky práce a vybudování značky, které se nám tam povedlo, nepřijdou vniveč. Věřím, že podmínky, které radnice vypíše, pro nás budou akceptovatelné a do výběrového řízení se přihlásíme,” odpověděla na dotaz Deníku Štěpánka Portz ze společnosti Diamant Expo.

„Letos na Výstavišti Louny slavíme třicet let. Věříme, že i současné vedení města jde cestou dlouhodobé spolupráce. S nájemcem, který dodržuje smluvní podmínky, vždy komunikuje a má stoprocentní platební morálku. Těšíme se, že i přes to, že práce v oboru výstavnictví, je rok od roku náročnější, nejsou to naše poslední kulatiny,“ přidala firma v prohlášení.

Diamant Expo také potvrdil, že letošní výstavy a akce v první polovině příštího roku nejsou ohrožené. „Určitě využijeme celé výpovědní období, všechny letošní akce a první polovina příštího roku poběží standardně,“ pokračovala Štěpánka Portz.

S postupem a postojem radnice Diamant Expo rozhodně nesouhlasí. Společnost naopak tvrdí, že současné podmínky jsou pro město výhodné. Firma argumentuje tím, že nejen platí nájem, stará se ale i o celý areál a platí jeho údržbu. „Zkusme se na tuto otázku podívat z obou stran. I my máme pocit nevýhodnosti. Městu Louny platíme nájemné 323 000 korun ročně, plus celoroční údržba a správa areálu. Výstaviště Louny v době, kdy zde neprobíhá žádná výstava, funguje jako veřejný park. Společnost Diamant Expo tam 365 dní zajišťuje veškerý úklid, pravidelné sekání zelené plochy, úklid spadlého listí, úklid sněhu. To vše znamená zaměstnání tří pracovníků, nákup a údržbu strojů, placení elektrické energie, vody, odvozu odpadu,“ píše v prohlášení firma.

„A tak si k částce 320 tisíc přičtěme částku za všechny tyto náklady, kterou naše společnost každoročně vynaloží na správu areálu Výstaviště Louny. Jsme jediné výstaviště v České republice, které není finančně podporováno. Jsme naprosto soběstační. A to již třicet let. Zakládáme si na dlouhodobé spolupráci, i za cenu nižších zisků,“ tvrdí Diamant Expo.

Společnost nesouhlasí ani s tím, že by v areálu kromě výstav nebylo živo. „Areál výstaviště dokonale známe, a kromě pořádání výstav se snažíme o zvelebování celého areálu. Vždy jsme byli maximálně otevřeni všem jednáním s městem Louny, pravidelně bezplatně poskytujeme areál příspěvkovým organizacím Města Louny, neziskovým organizacím a spolkům. Snažíme se přispět k rozvoji a podpoře lounského regionu,“ dodala ve vyjádření firma Diamant Expo.