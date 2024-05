Velký zájem o dvě lounské školy. O přijetí dítěte do první třídy rozhodl los

Ve dvou lounských základních školách losovali o místa v prvních třídách. Dnes, v pátek 3. května, tento neobvyklý akt proběhl v ZŠ Přemyslovců, před několika dny to bylo i v ZŠ J. A. Komenského. Zájem ze strany rodičů o umístění dětí do těchto škol byl tak velký, že z kapacitních důvodů nešlo všechny zájemce do prvních tříd od září umístit. A proto musel přijít na řadu los, zřejmě poprvé v historii lounských základních škol.

Výuka českého jazyka v 9.B Základní školy J. A. Komenského v Lounech. | Video: Deník/Petr Kinšt