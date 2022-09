„Jak se dobrat k ceně za odebranou elektřinu, je otázka, rozhodnutí bude třeba přijmout do konce roku. V podstatě existují dvě varianty. Buď cenu zafixovat, nebo nakupovat za spotové ceny, tedy ty, které aktuálně platí na trhu,“ vysvětlil starosta Pavel Janda. Oba přístupy přinášejí riziko, ceny elektřiny se výrazně mění. Fixací na delší dobu může město vydělat, ale i výrazně tratit.

U plynu město smluvené dodávky na rok 2023 zatím nemá vůbec. „Při výběru dodavatele jsme nebyli úspěšní. Oslovíme přímo jeho dodavatele, máme vytipované dva, věřím, že se domluvíme,“ sdělil starosta.

Omezí provozní dobu

Elektřinu ve větším množství využívá v Lounech například zimní stadion, plyn plavecká hala. Ta už přikročila k úsporám. „Našli jsme několik oblastí, kde můžeme uspořit. Ranní plavání od září není čtyři dny v týdnu, ale jen tři. V pátek jej plavci stejně využívali minimálně. Začátek provozní doby sauny jsme posunuli až na 15. hodinu, dosud to bylo ve 13 hodin. Ani to nebude mít výrazný dopad na návštěvníky, v prvních dvou hodinách byla sauna využívána minimálně,“ uvedl ředitel Lounské správy plaveckých areálů Jan Macháček.

Dalším krokem k úsporám má být spuštění kogenerační jednotky na přelomu léta a podzimu. Ta by pálením plynu, čímž se ohřívá voda v bazénech, měla navíc vyrábět elektrickou energii pro provoz haly. „Ke spuštění jednotky je třeba neskutečné množství administrativních úkonů,“ vysvětlil ředitel, proč dosud toto zařízení nebylo uvedené do provozu.

Co se týká zimního stadionu, jeho chladicí zařízení se nedávno měnilo. Další investicí v tomto směru má být rekonstrukce trafostanice.

Zvýší se vstupné

Návštěvníci obou zařízení se pravděpodobně nevyhnou v příštím roce zvýšení vstupného. „Nemůžeme ale zdražit nějak dramaticky. Chceme udržet vysokou návštěvnost plavecké haly, spíš bychom chtěli jít cestou hledání úspor a zefektivnění našich služeb,“ řekl Macháček.

Podobně hovoří Radek Příhoda, ředitel Lounské správy sportovních areálů, která spravuje zimní stadion nebo sportovní halu. „Zdražení se nám v budoucnu asi nevyhne, ale obecně bychom byli rádi, aby byl dopad na sportující veřejnost co nejmenší,“ sdělil.

Podle starosty Pavla Jandy město zdražení energií zvládne tak, aby to na jeho chod nemělo zásadní vliv. „Rozhodně nebudeme v noci vypínat veřejné osvětlení nebo osekávat investice. Díky dlouhodobě dobrému hospodaření máme finanční rezervu. Hledat bychom ale měli cesty, jak uspořit nebo zavést alternativní zdroje energie,“ řekl.

Neví, kolik zaplatí

Rovněž v Žatci počítají, kolik město v příštím roce dá za plyn a elektřinu. Počty to jsou neradostné, byť ani v tomto městě nevědí, kolik za energie zaplatí. „Na rok 2023 máme nakoupenou jednu třetinu z celkového objemu elektřiny, další třetinu by město mělo koupit do konce října a zbytek do konce roku,“ sdělil místostarosta Radim Laibl s tím, že nárůst ceny u zatím nakoupené elektřiny byl čtyřapůlnásobný.

V Žatci pro letošek koupili elektřinu za přibližně 3500 korun za jednu MWh, elektřina na příští rok se vyšplhala na 16 tisíc. „Pokud budeme brát tuhle cenu, tak jen za elektřinu pro veřejné osvětlení dáme v příštím roce mezi 35 a 40 miliony korun. Přitom loni to bylo něco přes čtyři miliony, letos sedm a půl milionu,“ přiblížil místostarosta.

Také v Žatci půjdou cestou úspor. Jakých konkrétně, to bude na politickém rozhodnutí vedení města vzešlého ze zářijových voleb. Otázka visí například nad energeticky náročným kluzištěm, které před žateckou radnicí funguje pro bruslaře od prosince do března. V poslední sezoně dalo město za elektřinu 700 tisíc korun, při zmíněných cenách by to bylo kolem tří milionů. Na vedení radnice bude rozhodnutí, zda kluziště za těchto podmínek vůbec stavět nebo zda nezkrátit jeho provoz.

Co se týká plynu, město na něm není díky centrálnímu vytápění, jehož kotle v Perči pálí hlavně dřevní štěpku a v menší míře uhlí, tolik závislé. Výjimkou je bazén při obchodní akademii, jehož voda je ohřívaná plynem. Většinu nákladů na provoz bazénu platí město, i ten vyjde dráž než v minulosti.

„Majitel budovy, Ústecký kraj, připravuje výběrové řízení na dodavatele tepla. Jednou z možností je, že by se škola i bazén napojily na rozvody Žatecké teplárenské,“ nastínil Laibl možnou cestu k úsporám.