Podle Národního investičního plánu, který před několika lety vytvořila vláda jako vodítko pro rozvoj země, by mělo vyrůst v ČR do roku 2050 čtyřicet nových zimních stadionů. A v dokumentu se počítá i se Žatcem.

V Žatci se o zimním stadionu hovoří desítky let, o tom, zda ho mít, či ne, se v minulosti ve městě vedly debaty. Místní jezdí za hokejem do Klášterce, Kadaně, Chomutova, Mostu, Bíliny, Litvínova nebo Loun, „zimák“ má řada menších měst včetně třeba Rakovníka. Žatec je v tomto ohledu mezi městy srovnatelné velikosti rarita, žádné vedení města si jeho stavbu nevzalo za své.

V Žatci není zimní stadion vůbec, jediný je v Lounech. Ačkoliv tamní Slovan vychoval řadu dobrých hráčů, například Klaudii Slavíčkovou, která je držitelkou stříbrné medaile z letošního mistrovství světa hokejistek do 18 let, ideální zázemí lounští hokejisté nemají. Stadion, i když do něj město investuje nemalé peníze, má nedostatečnou kapacitu ledové plochy. Kromě hokejistům slouží také krasobruslařům, oblíbená jsou v sezoně bruslení veřejnosti.

„Nikdo se na nás v tomhle neobrátil, byla to investice vymyšlená vládou, nikdo nám neřekl, zda a kolik nám na to dá peněz. V současné době nic, co se týká zimního stadionu, v Žatci nepřipravujeme. Priority města v oblasti sportu jsou nyní jinde,“ sdělil žatecký starosta Radim Laibl. V Žatci chystají výstavbu multifunkční sportovní haly, rekonstrukci zázemí fotbalového stadionu u Ohře nebo sportovního areálu u ZŠ Jižní.

V Žatci je ale hokejistů řada. Ty menší vozí rodiče do jiných měst, větší hrají na okolních „zimácích“. Několikrát týdně jsou na cestách mezi Žatcem a zimním stadionem v Chomutově rodiče osmiletého Marka Paula. „Na tréninky jezdíme do Chomutova čtyřikrát týdně, plus víkendy turnaje. Je to hodně časově náročné, zvládáme to hlavně díky pružné pracovní době manželky. V září jde Marek do třetí třídy, tréninky bude mít v Chomutově už od jedné hodiny odpoledne, takže jsme domluveni s jeho paní učitelkou v žatecké škole na částečné individuální výuce. Pokud bude hokej Marečka bavit, přemýšlíme, že v páté nebo šesté třídě, až bude víc samostatný, by kvůli tréninkům přestoupil do základní školy do Chomutova,“ popsal jeho otec Marek Paul. Zimní stadion v Žatci by uvítal, obává se ale, jak by ve městě bez hokejové tradice fungoval. „Nevím, kde by se vzali třeba trenéři a navíc by jeho provoz stál nemalé peníze,“ řekl.

Absence zimního stadionu v Žatci nezabránila partě místních nadšenců v tom, aby dali dohromady hokejový tým. HC Gurmáni Žatec mají za sebou první sezónu amatérské hokejové Fofr ligy. „Jsme parta hokejových amatérů, která se začala od minulého roku pravidelně scházet na malém ledu ve Vrskmani u Mostu. Kamarádů přibývalo, po čase jsme si řekli, že začneme hrát soutěž,“ sdělil Žateckým novinám vedoucí týmu HC Gurmáni Žatec Daniel Kačenák. Trénují v Bílině, utkání s jinými partami hráli v Litvínově, zmiňované Vrskmani nebo Lounech.

Zimní stadion v Lounech vyrostl převážně brigádnickou pomocí hokejových nadšenců v první polovině šedesátých let 20. století. Začátkem příštího roku, 2. ledna, to bude 60 let, kdy byl odkrytý zimní stadion s umělou ledovou plochou slavnostně uveden do provozu. K jeho zastřešení došlo v polovině osmdesátých let, hlavní část střechy tvoří nosníky z rozebraného tramvajového mostu přes Vltavu v Praze-Tróji.

V posledních letech město investovalo do zimního stadionu nemalé peníze. Od roku 2008 zhruba 40 milionů korun. Nejnákladnější byla v roce 2021 dokončená změna systému chladicího zařízení za celkových 15 milionů a v roce 2015 rekonstrukce střechy a části svislého pláště za sedm milionů korun. Došlo na výměnu mantinelů, koupila se nová rolba. Další investicí je výstavba trafostanice, práce za dva miliony korun proběhnou letos. Díky ní by měl mít stadion levnější elektrickou energii, která je podstatná pro chlazení ledu. „Hledáme cesty k úsporám na našich sportovištích, tohle je jedna z nich. Díky nové trafostanici bychom mohli prodloužit na zimním stadionu sezonu,“ sdělil ředitel Lounské správy sportovních areálů Radek Příhoda. Led na zimním stadionu v Lounech je od konce léta do začátku jara, sezona končí v závěru března. Nově by se mohlo v Lounech bruslit třeba i v dubnu.

Rozpis ledové plochy je hodně zaplněný, odpoledne a večer a během víkendů bez jediného volného místa. „Led je opravdu hodně vytížený. Jak hokejisty oddílu, krasobluslařkami, hobby hokejisty nebo veřejným bruslením,“ připomněl Radek Příhoda. První bruslaři na led vyrážejí po šesté hodině ranní, „zhasíná“ se po desáté večerní.

Větší prostor pro využití ledu by místní hokejisté uvítali. „Kdyby byla větší kapacita, určitě by se využila. Všechny naše tréninky se na něj nevejdou,“ sdělila Ivana Schindhelmová Mrázová, která je v HC Slovan Louny šéftrenérkou dětí do čtvrté hokejové třídy.

Výstavba další hokejové haly v Lounech ale není v plánu. Tak jako v Žatci také v Lounech mají jiné sportovní priority. Město investovalo například do proměny letního cvičiště, výstavby plavecké haly, také v Lounech řeší novou sportovní halu nebo investice do školních sportovních areálů. Plánuje se také stavba nové střelnice.

Hokej v Lounech patří ke sportům s největší členskou základnou ve městě. Klub má 200 dětí, chlapců a dívek. Někteří z odchovanců lounského hokeje do dotáhli vysoko. Příkladem je zmíněná 17letá Klaudie Slavíčková, která v letošní sezoně odehrála 13 zápasů za českou reprezentaci do 18 let. Na mistrovství světa ve Švýcarsku přispěla svým gólem k senzační výhře nad Kanaďankami a postupu do finále turnaje.

A kdy je nejlepší s hokejem začít? „Ideálně ve věku čtyř let dítěte. Samozřejmě to není hned o hokeji, dítě se musí nejprve naučit bruslit, preferujeme, aby si nejdříve prošlo školou bruslení. Získá v ní základní průpravu pohybu a bezpečného chování na ledě,“ přiblížila Ivana Schindhelmová Mrázová. Podle ní je vhodné začít s hokejem i teď na jaře, kdy probíhá tzv. suchá příprava a kurzy in-line bruslení. „Zimní stadion je pro mnohé malé děti zcela nové prostředí, je někdy lepší nezačínat rovnou na ledě, ale průpravou s různými hrami a prvky atletiky nebo gymnastiky,“ vysvětlila.

Hokejová výstroj je poměrně drahou záležitostí, rodiče, kteří chtějí své dítě vést v tomto sportu, se ale nemusí velkých nákladů bát. Alespoň zpočátku. „Hokejové kluby včetně našeho dnes mají zásoby výstroje, rodiče nemusí hned vše kupovat, většinu dětem půjčíme,“ dodala trenérka malých lounských hokejistů.

