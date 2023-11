Velká změna čeká od nových jízdních řádů platných od 10. prosince cestující na Lounsku a Žatecku. Nově budou v určitých lokalitách propojené tarify hned čtyř krajů. Kromě Ústeckého ty Plzeňského, Karlovarského a Středočeského.

O projektu Čtyřmezí, který Ústecký kraj připravoval se svými partnery s dalších tří krajů, Deník již informoval. Kromě propojení tarifů a uznávání jízdenek přinese také zrušení linky 742 a její nahrazení linkou 743, která nově nepojede přes Milčeves. Tam budou od druhé prosincové neděle zajíždět linky 744 a 745. Na lince 744 budou v Žatci mezi nádražím a Červeným Hrádkem uznávány také doklady Pražské integrované dopravy, což navazuje na linku U14 z Lužné u Rakovníka do Žatce. Na této lince budou upraveny některé odjezdy tak, vyhovovaly pro dopravu dětí do školy v Kryrech.

Na lince 745 ze Žatce do Lubence vzniknou v Lubenci nové přestupy, zároveň dojde k omezení počtu spojů jezdících do Ležek a posílení víkendových spojů, kdy některé budou prodlouženy z Lubence do Valče. Také na této lince budou v rámci Žatce uznávané jízdenky PID. U linky 768 Podbořany – Podbořanský Rohozec dojde ke změně víkendového provozu, kdy tři sezónní spoje budou nahrazeny dvěma celoročními s návazností na rychlíky v Podbořenech.

Na lince 305 spojující Prahu a Karlovy Vary bude mezi Novým Strašecím a Karlovými Vary platit tarif DÚK. Budou také garantovány přestupy v Hořovičkách na linku z Rakovníka do Podbořan a v Lubenci na spoje do a ze Žatce. Na autobusech z Rakovníku do Podbořan dojde k posílení provozu a v Hořovičkách budou garantované přestupy z linky do a z Prahy. Vzniknou také nové spoje pro lidi pracující v Rakovníku, které nahradí dosavadní smluvní přepravu.

Na lince z Podbořan do Kralovic bude nově propojen tarif Ústeckého a Plzeňského kraje, navýší se počet spojů a zlepší dojíždění do Podbořan. Tarif DÚK bude platit mezi Podbořany a Jesenicí, plzeňský tarif pak mezi Jesenicí a Kralovicemi.

Dosavadní pražská autobusová linka bude dále pokračovat do Kadaně, v Žatci budou garantovány přestupy do Chomutova, Mostu a Loun. Do Želeče a Deštnice budou zajíždět pouze vybrané spoje této linky, které doplní železniční linka U14. Ta bude o víkendech posílena na dvouhodinový takt.

