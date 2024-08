Pro předplatitele

Hynek Dlouhý dnes 15:53

/PŘEHLED/ Starosta Žatce Radim Laibl původně na třetím místě, nyní po kauze Marka Hrabáče na druhém, na kandidátce ANO. To je jediný zástupce z okresu Louny na soupiskách stran do nadcházejících krajských voleb, který figuruje na kandidátkách do třetího místa. Piráti, Přísaha a ČSSD pak mají zástupce z regionu v první pětce, několik dalších kandidátů mají strany a koalice do desítky. Do boje o křesla krajských zastupitelů jdou zástupci z Lounska a Žatecka spíše z nižších pozic, na špičkách kandidátek jich moc není.