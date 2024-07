Dávno pryč je doba, kdy obě žatecká vlaková nádraží žila velkým počtem cestujících, jež se mohli občerstvit v tamních restauracích. Na tom západním, kde zastavují rychlíky mezi Mostem a Plzní, vydržela „nádražka“ o několik let déle než na hlavním, „proslavila“ se filmem Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí s Jaroslavem Duškem v hlavní roli. V současné době jsou prostory pro cestující vlakového nádraží Žatec západ uzavřené, kromě restaurace nejsou pokladny, čekárna nebo toalety. Kdo potřebuje na záchod, musí ke stromu.

O nějakém občerstvení si lidé mohou nechat jen zdát. Budovy jsou ve špatném stavu, nádraží je ostudou nejen města, ale i státu, kterému patří. Výhled na nějaké brzké zlepšení není. Vlastník žateckého západního nádraží, státní organizace Správa železnice (SŽ), ho sice před lety zařadil na seznam připravovaných rekonstrukcí, z ní ale sešlo. A žádná jiná oprava v plánu není, je možné, že budova z přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století se zbourá.

V současné době je na tom žatecké hlavní vlakové nádraží podobně. Jeho hlavní budova je pro cestující nepřístupná, k dispozici je jen malý dřevěný přístřešek. Jídlo ani pití koupit nelze. V tomto případě je ale důvodem právě rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněné budovy, kterou SŽ rozjela letos. Stavební práce za sto milionů korun provádí společnost Chládek & Tintěra. Cestující musí počítat s řadou omezení, nádražní budova je uzavřená, jízdenky do vlaků se prodávají na přechodném místě vedle kolejiště.

Do konce příštího roku projde obnovou střecha a fasáda, ale také odbavovací hala a toalety pro cestující, ke zvýšení komfortu cestujících přispěje nový výtah. „Objekt z roku 1873 čeká oprava střechy, fasády a omítek a také výměna dlažby. Stavbaři zrenovují i nástupištní přístřešek. Obnovením původních střešních světlíků a odstraněním přístavby se navíc napraví nevhodné zásahy do historického vzhledu budovy. Renovací projde také odbavovací hala včetně pokladen a zázemí několika dopravců. Cestující ocení přehlednější informační a orientační systém i nový výtah, který bezbariérově propojí halu s přednádražním prostorem,“ vypočetla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

V budově současně vznikne nový komerční prostor, dílčí přesun pak čeká stávajícího provozovatele kadeřnických služeb. „Díky úpravám se navíc zlepší zázemí zaměstnanců Správy železnic, a to nejen na pracovišti řízení provozu, ale také v administrativních prostorách,“ dodala mluvčí této státní organizace.

Památkově chráněný objekt žateckého železničního nádraží vyrostl v roce 1873, loni to tedy bylo kulatých 150 let od dokončení stavby. Na seznam kulturních památek jej odborníci zapsali v roce 2020 kvůli jeho stavebně historické hodnotě. Na revitalizaci čeká parčík před nádražím, v plánu to má město Žatec.

V Lounech rozsáhlá oprava objektu hlavního vlakového nádraží proběhla v roce 2021. Když se k tomu přidá letos dokončená rekonstrukce parčíku před budovou nádraží a proměna bývalé ubytovny Oharka na rezidenci se stovkou nájemních bytů ze strany soukromého investora, na cestující čekají oproti Žatci příjemné prostory. Jídlo a pití lze koupit ve dvou automatech na nádraží, k dispozici jsou bagety nebo sendviče. Oproti žateckému hlavnímu vlakovému nádraží má to lounské tu výhodu, že kousek od něj je pekařství, uzenářství a další obchod s potravinami, takže nabídka jídel je v lokalitě pestřejší.

Možnosti občerstvení na autobusových nádražích v Žatci i Lounech jsou nesrovnatelně větší. Obě se na rozdíl od těch vlakových nacházejí v blízkosti center měst. Poblíž jsou stánky s občerstvením, pizzerie, restaurace, kavárny. Prostory hotelu Černý orel přímo na žateckém nádraží, kde byla oblíbená Baigali Sushi, jsou ale stále prázdné.

