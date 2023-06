Lidl v Lounech, Norma a Billa v Žatci. V obou městech vyrostou nové supermarkety. Zvláště v Žatci je podle reakcí lidé ocení, neboť vzniknou v lokalitách, kde dosud žádný podobný obchod není.

V Lounech a Žatci vyrostou nové obchody. | Video: Deník/Petr Kinšt

Billa spolu s obchodem s elektronikou Datart, DM drogérií nebo prodejnou chovatelských potřeb Super zoo vzniknou v areálu bývalých jatek, kde se chystá nové maloobchodní centrum. Prostor roky uzavřeného závodu u Ohře při silnici I/27 Most – Plzeň se zásadním způsobem promění. A to už relativně brzy, obchody by měly otevřít před vánocemi příštího roku.

Na místě bývalých žateckých spodních kasáren, kde se staví nová obytná a obchodní čtvrť, vznikne prodejna společnosti Norma. Řetězec si nyní vyřizuje potřebná povolení a pracuje na projektech, na východním okraji města chce začít stavět na podzim.

Norma má v Žatci supermarket na sídlišti Jih, naopak Billa bude ve městě „nováčkem“. V Žatci je nyní také Kaufland, Tesco, Penny Market a Lidl.

Rovněž v Lounech je nyní několik supermarketů – Lidl, Penny Market, Albert, Kaufland nebo Billa. Zmíněný Lidl má obchod v Postoloprtské ulici, druhý má vyrůst na opačném okraji města v ulici Václava Majera na prázdném pozemku u benzínové pumpy.

Řetězec počítá s tím, že v Lounech bude mít v provozu obě prodejny. „Rozdíl mezi stávající a novou prodejnou v Lounech je zejména modernější architektura a větší důraz na ekologii jako je zateplení budovy, získávání zpětného tepla, podlahové topení a široké uličky na prodejní ploše. Zákazníci se rovněž mohou těšit na nabíjecí stanice pro elektromobily na parkovišti u prodejny,“ sdělil před časem mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Lidl míří i do Podbořan, obchod plánuje ve Vroutecké ulici zhruba naproti Tatranu. Ve městě působí Billa, Penny Market a Norma.