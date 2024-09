Městským koupalištím se s koncem letních prázdnin uzavírá sezona. V Lounech se lidé naposledy koupali v neděli 1. září, v Žatci a Podbořanech mají návštěvníci možnost areály využívat dál. A to vzhledem k teplému počasí, které předpověď počasí slibuje na nejbližší dny. V Lounech se ale začíná bruslit.

V Žatci by mělo být otevřeno do čtvrtka 5. září, v Podbořanech chtějí mít v závislosti na počasí otevřeno do poloviny tohoto měsíce.

Naopak v Lounech se naplno rozeběhl provoz zimního stadionu, v posledním srpnovém týdnu na něj poprvé vyjeli hokejisté různých věkových kategorií. Na úterý 3. září je v plánu od 17.30 do 18.30 první veřejné bruslení.