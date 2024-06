Kam k vodě na Lounsku a Žatecku? A za kolik? Tady se osvěžíte v horkém létě

Veřejné koupaliště v Lounech, Žatci a Podbořanech, nádrže s koupáním na vlastní nebezpečí v Klůčku a v Peruci a několik pláží na Nechranické přehradě. Taková je nabídka na osvěžení u vody v regionu.

Koupaliště Louny

Lounské koupaliště nachystalo na letošní sezonu několik novinek. „Renovoval se tobogán kamikadze, díky čemuž se zájemci mohou těšit na rychlejší jízdu,“ přiblížil ředitel Lounské správy plaveckých areálů Jan Macháček. Vylepšený je také prostor jednoho občerstvení, novinkou jsou i vratné kelímky, sníží se tím množství odpadu.

V Lounech oproti loňsku mírně zdražili, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) ale zůstalo stejné – 220 korun na celý den. Základní celodenní vstupné pro dospělého je 100 korun, na jednu hodinu se platí 30 korun. Děti do 15 let a senioři mají celodenní vstupné 80 korun. Odpolední od 15 hodin je pro všechny o desetikorunu levnější.

Koupaliště v Lounech nabízí plavecký bazén se skokanskými můstky, zážitkový bazén s divokou řekou, relaxační bazének, chrliče, tobogány, pro děti brouzdaliště a bazének se skluzavkou. A také hřiště na míčové hry nebo dětské hřiště.

Koupaliště Žatec

V Žatci zůstaly ceny stejné, jako v loňském roce. Celodenní vstupné pro dospělé a děti nad 15 let přijde v Žatci na 100 korun. Děti do 15 let, senioři nad 65 a držitelé průkazu ZTP se do areálu dostanou za 80 korun, děti do výšky 100 centimetrů v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Rodinná vstupenka, pro dva dospělé a maximálně tři děti, přijde na 240 korun.

Dopolední vstupné, od 9 do 12 hodin, je 50 korun za osobu. Odpolední vstupné, od 16 do 20 hodin, vyjde dospělého na 80 korun. Děti do 15 let a senioři nad 65 zaplatí 60 korun, děti do 100 centimetrů neplatí nic.

Novinku návštěvníci neuvidí, měli by jí ale pocítit. „Měnili jsme technologii chlorování vody. Mělo by to být šetrnější pro návštěvníky," uvedl Andrej Grežo, šéf Technické správy města Žatce, která se o areál stará. Občerstvení je i letos na dvou místech.

Areál koupaliště v Žatci byl po renovaci znovu otevřen v roce 2012. Kromě rekreačního bazénu s atrakcemi a toboganem nabízí také plavecký 25metrový bazén, brouzdaliště pro děti nebo hřiště na plážový volejbal či minigolf. Na rozlehlých travnatých plochách je dost místa pro klidný odpočinek.

Koupaliště Podbořany

Z oficiálních areálů je podbořanské koupaliště nejlevnější. Ceny tam zůstávají už několik let stejné. Dospělý v Podbořanech za celý den zaplatí 50 korun, zlevněné vstupné stojí 25 korun. Po 17. hodině zaplatíte 25, respektive 10 korun. Rodinné vstupné, pro maximálně pět osob, z toho dvě dospělé, vyjde na 100 korun.

V areálu letos vyměňovali jednu skluzavku. V Podbořanech je vedle koupaliště také kemp pro stany i obytná auta.

Na 14. srpna se tam chystá jeden z Radiokempů Frekvence 1, kde vystoupí Vojta Dyk. A ještě jednu zvláštnost má podbořanské koupaliště. V jeho areálu funguje přes prázdniny letní kino.

V Podbořanech najdete velký padesátimetrový bazén, dětský bazén, dětský koutek nebo dvě hřiště na plážový volejbal.

Nádrž Peruc

Vykoupat se lidé v regionu mohou také ve dvou nádržích, tam ale na vlastní nebezpečí. Jsou to jakási neoficiální „koupaliště“. Osvěžení je tam zdarma.

Jedna z nádrží je v Peruci na Lounsku. „Nádrž je napuštěná, volně přístupná. Koupání je tam na vlastní nebezpečí,“ uvedl starosta Peruce Jan Vnouček. Také letos se tam chystá občerstvení, loni tam vybudovali novou převlékárnu. V sousedství je také kemp.

Nádrž Klůček

Také letos bude přístupná nádrž v Klůčku. I tam na vlastní nebezpečí. Zřejmě tam bude také občerstvení, v jaké formě, o tom se ještě jedná.

Nechranická přehrada

Zdarma je koupání také na Nechranické přehradě na pomezí Žatecka a Chomutovska. Už od hráze je několik kempů a celá řada přírodních i betonových pláží, kde je možné se osvěžit, případně se občerstvit.

Koupání na Nechranické přehradě.Zdroj: Deník/Hynek Dlouhý

