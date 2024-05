Louny nabídnou mimo jiné Michala Hrůzu či Monkey Businees, Žatec zase Davida Kollera, No Name nebo J.A.R. Do Podbořan zamíří Portless a Jan Bendig.

Letní lounské vábení se letos opět představí po celém městě na několika scénách, atrakce budou na různých místech v ulicích i parku. Devatenáctý ročník bude opět zdarma, konat se bude 10. a 11. srpna.