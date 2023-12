Radnice měst z okresu Louny nechystají žádné ohňostroje při příležitosti příchodu nového roku. A to nejen kvůli pietě za oběti střelby na univerzitě v Praze. Žatec, Louny, Podbořany ani Postoloprty světelné show letos vůbec neplánovaly. Vedení měst také vyzývají lidi, aby zvážili používání pyrotechniky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V Žatci probíhal v minulých letech silvestrovský ohňostroj pravidelně. Lidé se tam dlouhá léta scházeli na náměstí Svobody. Tradice se přerušila v době boje proti covidu-19 a už se nevrátila. Ani letos ve městě chmele a piva ohňostroj nový rok nepřivítá. „Ohňostroj u nás nebude. A ani jsme ho neplánovali,“ potvrdil starosta Žatce Radim Laibl.

V Lounech také ohňostroj organizovaný městem nebude. Vedení města navíc žádá veřejnost, aby byla při silvestrovských oslavách ohleduplná, vyzývá k nepoužívání petard či ohňostrojů. Kvůli pietě, ale také kvůli přírodě.

„Chci velmi poprosit, abychom stále měli v paměti nedávnou tragickou událost na pražské univerzitě. Někteří naši spoluobčané, kteří tam studují, mohli být svědky. Buďme nejen k nim ohleduplní a vynechme hlučné rány dělobuchů, petard a ohňostrojů,“ žádá starosta Loun Milan Rychtařík. „Lidské pochopení, solidarita a slušnost by pro nás nyní měly být víc než bujaré a hlučné oslavy,“ pokračoval.

Lounská radnice upozorňuje také problémy, které kvůli ohňostrojům má příroda. „Například v lokalitě loutkového divadla s námi žije několik druhů sov. Ty významným způsobem regulují populaci hlodavců a holubů ve městě. Odpalování pyrotechniky nepřispívá ke zdravému rozvoji těchto užitečných ptáků. V neposlední řadě je mnoho z nás majitelem psů a koček, kteří mají opravdu citlivý sluch. Silvestrovské oslavy pro ně jsou utrpením,“ uvedl tajemník lounské radnice Michael Straka.

Ohňostroje nebudou ani v Podbořanech a Postoloprtech

Podobný postoj mají v Podbořanech i Postoloprtech. „Ohňostroj neděláme. Nepořádáme je,“ uvedla místostarostka Podbořan Stanislava Čapková s tím, že to bylo nákladné, škodí to prostředí i zvířatům. „Novoroční ohňostroje nemáme. Ani letos jsme to neplánovali,“ sdělil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Ministr vnitra Vít Rakušan v minulých dnech vyzval města ke zrušení oslav z pietních důvodů. Města v okrese Louny k tomu přistoupit nemusela, ohňostroje ani neplánovala.

Přesto lidé v regionu čekají divokou silvestrovskou noc. Část veřejnosti se obává individuálního odpalování ohňostrojů a petard. Odpůrci zábavní pyrotechniky argumentují náklady, pietou, zatížením životního prostředí či nebezpečím pro zvířata. Naopak zastánci mluví o zábavě, výjimečném dni, který je jen jednou za rok, tím, že kritici zveličují dopady ohňostrojů.

„Stejně to budou odpalovat. Pieta, ani zvířata je nezajímají. Ty přitom tak trpí,“ svěřila se na sociálních sítích například Mirka Litavcová. „Jen rámus, který škodí. Přírodě, nám, bojí se zvířata i lidi. To zase bude rodeo. A k ničemu, jen rány a rány,“ mrzí také Lukáše Müllera.

Zastánci ohňostroje mají také jasno. „Nemůžeme být pořád smutní, to bychom se z toho zbláznili. Je to symbol příchodu nového roku a lepších časů. Smutku je všude dost a je pořád. Ohňostroje mi nevadí, mám je rád,” hájí show na sociálních sítích Pavel Vrána. „Domácí zvířata si ohlídáte a ty venku? Nikdy se to neřešilo, nikdy to nevadilo. Až teď je každý odborník. Jednou to neuškodí,“ uvedl Lukáš Matouš. „Je to krásná podívaná i pro děti,“ napsala také Šárka Šindelářová.