Běsno je malá vesnička mezi chmelnicemi na Podbořansku při hranici s okresem Rakovník. Vedou do ní silničky ze Strojetic, Soběchleb a Vrbic. Ve vesnici se přes Očihovecký potok staví nový most, cesta do Soběchleb je uzavřena. Práce čekají také zbylé dvě silnice. Jejich vlastník, Ústecký kraj, plánuje opravy na komunikaci do Strojetic a Vrbic. Jeho SÚS chystá výměnu asfaltu na téměř čtyřech kilometrech silnic kolem Běsna. Předpokládaná hodnota dvou zakázek je celkem 14 milionů korun bez DPH, práce mají být hotové do konce letošního října.

Jaké silnice se opraví (předpokládaná hodnota zakázky):

III/2214, Běsno – hr. okr. Rakovník (4,7 milionu)

III/2215, Strojetice –Běsno (9,4 milionu)

II/221 Soběchleby – Blšany a Blšany – Podbořany (21,9 milionu)

III/2279 křiž. II/227 – směr Nesuchyně, hranice okresu Rakovník (2,7 milionu)

III/22710 Deštnice (13,4 milionu)

III/22716 Liběšice (4,7 milionu)

II/257 křiž. I/28 – křiž. III/2497 Sinutec (5,4 milionu)

SÚS si jejich kvalitu ohlídá. „Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení vážní lístky od teplé obalované směsi upotřebené při plnění předmětu díla. Při předání díla budou ze strany objednatele upřesněna místa k provedení kontrolních vývrtů na doložení položení předepsané tloušťky obrusné vrstvy. Závěry laboratorních zkoušek budou předány zhotovitelem objednateli v termínu do jednoho měsíce od ukončení díla,“ uvedl v předmětné zakázce ředitel SÚS Ústeckého kraje Libor Tačner.

I ve zmíněných Soběchlebech se chystá oprava silnice. SÚS Ústeckého kraje chystá výměnu asfaltu na cestě do Blšan a na téže silnici II/221 i mezi Blšany a Podbořany. Celkem jde o 4,7 kilometru, předpokládaná hodnota zakázky je téměř 22 milionů korun.

Další velkou zakázkou v hodnotě 13 milionů korun je oprava silnice vedoucí přes Deštnici na Žatecku. Celkem se vymění asfalt na 3,3 kilometru dlouhé části.

Dočkají se i v Liběšicích. Tam je v plánu oprava silnic v obci a nejbližším okolí včetně předláždění křižovatky u kostela. „Kamenná dlažba vozovky je u nás z historických důvodů, raději bychom tam měli asfalt, který tolik neklouže, ale podle památkářů to nejde vyměnit. Za opravy silnic jsme v Liběšicích ale pochopitelně rádi,“ řekl liběšický starosta Petr Valenta.

Asfalt se bude v délce sedmi set metrů vyměňovat také na silnici třetí třídy u Sinutce na Lounsku směrem na Kozly.

Většina prací by měla proběhnout v létě, vyžádají si dopravní omezení. V některých případech se bude jezdit kyvadlově, v místech, kde jsou silnice úzké, se předpokládá úplná uzavírka.

V současné době jsou v okrese Louny kvůli stavebním pracím na silnicích uzavírky na několika místech. K těm nejvýznamnějším patří do února 2026 uzavřená silnice I/27 Žatec – Most ve Staňkovicích, do července uzavřené mosty v Orasicích na silnici II/246 Louny – Koštice nebo na II/194 u Nové Vsi mezi Valčí a Podbořanským Rohozcem. Za dvacet dní se kompletně otevře dálnice D7 Praha – Chomutov u Chlumčan, čímž skončí uzavírka větví křižovatky Louny východ.

