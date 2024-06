Co se týká České pošty v Lounech, není to poslední velká změna. Další přijde brzy.

Hlavní pobočka v Lounech, a nyní poslední pošta ve městě, se v druhé půlce roku přestěhuje z rohu ulic Osvoboditelů a Štefánikovy do bývalého kulturního domu v Husově ulici. Město poblíž postaví nové parkoviště. „Sešli jsme se se zástupci České pošty, abychom přímo u bývalého kulturního domu řešili jejich požadavky na logistiku pošty. Máme stavební povolení a do konce června, bychom chtěli vysoutěžit zhotovitele nových parkovacích míst za bývalým kulturním domem. Věřím, že to zároveň pomůže obyvatelům sídliště Hrnčířská a Prokopovy ulice. Nedostatek parkovacích míst je zde opravdu velký a každé navíc se velmi hodí,“ uvedl lounský starosta Milan Rychtařík.

Chobot v oblacích. Na pomezí Lounska a Rakovnicka se vytvořil zajímavý útvar

Bývalý kulturní dům v Lounech z roku 1978 přestal na přelomu milénia sloužit svému původnímu účelu. V poslední době se proměňuje na obchodní a kancelářské centrum Husovka. Co se stane s budovou, kde dosud lounská pošta sídlí, zatím není jasné. Jednou z možností je, že ho státní podnik nabídne k prodeji.

Prostor bývalé pobočky České pošty na Havlíčkově náměstí v Žatci je rok opuštěný. Přízemí „věžáku“ vlastní město, ve výběrovém řízení hledá nájemce prostor. „Rádi bychom, aby tam vznikla nějaká gastro provozovna, třeba cukrárna. Kdyby se našel nájemce, který by na vlastní náklady dal prostory dohromady, snížili bychom mu nájem,“ popsal žatecký starosta Radim Laibl. A proč právě gastro provozovna? „Připravujeme revitalizaci Havlíčkova náměstí, jsme ve fázi zpracování projektu. Cukrárna nebo jiný provoz by se tam hodil, lidé by to myslím ocenili,“ dodal starosta.

Již v pátek v tištěném Deníku Kompletní přehled uzavírek v našem kraji pro celé léto

Rozšířený servis před startem fotbalového Eura

Velký rozhovor se zakladatelem TOP09 Miroslavem Kalouskem

Posílené zpravodajství z našeho okresu a kraje na více než deseti stranách

Nejlepší akce pro následující víkend v našem okolí

Příloha 77 plus 1: plán čtení pro volný čas

Spousta dalšího zajímavého čtení na minimálně 24 novinových stranách

A navíc TV magazín s kompletním programem na příští týden

V prvním výběrovém řízení radnice vhodného nájemce nenašla, v tom druhém se mohou zájemci hlásit do 25. června. „Celková plocha nebytového prostoru je 57 metrů čtverečných. Minimální roční nájemné je stanoveno ve výši 2 500 korun za metr čtverečný,“ uvádí odbor místního hospodářství a majetku žatecké radnice. Nájem je tak 142 tisíc korun ročně.

FOTO: Bazén u lounské školy je pryč, z jeho torza vzniká aula, dílny a učebna

Krok České pošty, která k 1. červenci 2023 své pobočky v Žatci a Lounech zavřela, má stále řadu kritiků. „Lidé, hlavně ti starší, tady i po roce hodně nadávají. Byli zvyklí na svoji poštu přímo na sídlišti, teď musí jinam. Pro některé to je složité,“ řekla Lenka Provodová, obyvatelka lounského západního sídliště, kde pobočka pošty v ulici 17. listopadu stále některým obyvatelům chybí. Podobně se vyjadřují také lidé v žateckém Podměstí. „Pořád mě to štve. Na poštu musím do města, jsou tam věčně fronty, je to pro mě komplikovanější,“ sdělil Václav Vlaštovka.

Česká pošta námitky vedení Loun a Žatce nevyslyšela, pobočky i přes protesty samospráv zavřela. Svým klientům doporučila, aby více využívali sítě Balíkoven a frontám se vyhnuli dopředu on-line objednáním na pobočku. V Žatci i Lounech je tato služba dostupná.

Mohlo by vás zajímat: České Maledivy jsou bez vody. Oblíbené koupání na Doupově skončilo