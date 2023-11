„Školu plánujeme otevřít od 1. září 2024. Žádost o zápis základní školy do rejstříku škol a školských zařízení, vedeného ministerstvem školství, jsme podali v řádném termínu. Rozhodujeme se mezi Žatcem a Louny. Rozhodující bude, kde se nám podaří najít vhodné školní prostory. V ideálním případě otevřeme pracoviště v obou městech, neboť zájemce a kladné stanovisko měst máme jak v Žatci, tak Lounech,“ sdělil za zřizovatele školy Erazim Matěj Frgala.

„V prvním roce fungování předpokládáme smíšenou věkovou skupinu dvaceti žáků prvního až pátého ročníku. V dalších letech se škola bude postupně zaplňovat až do devátého ročníku. Půjde o malou školu maximálně s desítkami žáků,“ dodal.

Síť Erazim zahrnuje mateřské, základní i střední školy. Působí v Opavě, Ústí nad Labem, Týně nad Vltavou, Třinci a částečně ve Šlapanicích. Příští rok by měly vzniknout další, kromě zmíněných měst Žatec a Louny by to mělo být v Plzni, Brně, Kolíně nebo Mladé Boleslavi.

Erazim staví na hodnotách svobodných demokratických škol. Děti se od útlého věku učí přebírat zodpovědnost za své vzdělávání, a v širším kontextu za vlastní život. „Za své učení jsou odpovědné děti, demokratická škola jim k učení vytváří základní podmínky: podnětné prostředí a podporu podle individuálních vzdělávacích potřeb. Chceme rozvíjet pozitivní přístup k životu. Důvěra, tak, jak ji chápeme, nutně ústí ve svobodu a v sebeřízení,“ uvádí se na webu školy.

Erazim je členem české Asociace svobodných demokratických škol. Platí se v ní školné, tam kde působí, hradí rodiče 3500 korun měsíčně.

V okrese Louny nyní fungují dvě soukromé základní školy. V Dobroměřicích v září otevřela Dobroškola, „Chceme pro naše děti trochu jiné školství, než jaké jsme zažily my. Ne biflování a věci, které děti nebaví. Zjistily jsme, že otázku, kam dát dítě do školy, řeší jako my spousta maminek. Proto jsme se rozhodly školu zřídit,“ vysvětlila před časem Adéla Malá Volfová, která školu založila s Petrou Rudolfovou.

Pro školní rok 2023/2024 se otevřela jedna komunitní třída pro děti prvního a druhého ročníku v dobroměřické sokolovně. „Škola se vyniká svým inovativním přístupem ke vzdělávání žáků, který zahrnuje Hejného metodu matematiky, genetickou metodu čtení, projektovou výuku, badatelskou výuku v přírodním prostředí a formativní hodnocení. Zvláštní důraz je kladen na environmentální problematiku a učení venku,“ píše se na webu školy.

Zájemcům o netradiční vzdělávání slouží v nedalekých Lounech v budově bývalé obchodní akademie základní a mateřská škola Montessori, která je pobočkou školy ve Slaném. Od roku 2019 se neustále rozrůstá, nyní ji navštěvuje 82 dětí ve škole a 24 dětí ve školce. „Zájem o naši školu je konstantně vyšší, než kolik dětí můžeme přijmout. U základní školy je každoročně lehký převis zájemců, u mateřské školy je zájem větší, dvojnásobný, než máme kapacitu,“ sdělila Hana Pšenská z lounské Montessori.

Školní vzdělávací program je připraven podle principů Montessori programu. „Umožňuje propojovat všechny vzdělávací obory pro efektivní učení a celkové poznávání světa, učení tedy není odděleno do předmětů. Děti se v době volné práce učí podle svých individuálních plánů a společných tematických programů. Pracují společně při lekcích a prezentacích vedených učitelem, spolupracují při skupinových úkolech a při svém vlastním učení – spolupráci mezi dětmi velmi podporujeme,“ přibližuje lounská škola na svých internetových stránkách. Důležitou organizační formou je tak zvaná „volná práce dětí“, kdy si děti učí plánovat pořadí činností a regulují si časovou dotaci, kterou na své učení potřebují.

