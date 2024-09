To je příklad žateckého gymnázia nebo tamní Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské. Školy budou přes poledne, na kdy je adresována hrozba, prázdné. Žáci si zajdou na oběd nebo budou ve venkovních areálech škol, výuka bude pokračovat šestou hodinu. Některé školy kolem poledne připravují cvičný požární poplach, aby děti nebyly v budovách.

Výhrůžné maily chodí českým školám od úterý. „Modus operandi je velmi podobný tomu z předešlých dní a ačkoliv se nejedná o stejnou emailovou adresu, tak ale propojenost mezi účty dle našich informací existuje,“ uvedla Policie ČR na síti X. „I v Ústeckém kraji prověřujeme výhrůžný e-mail, který byl adresován místním školám a ve kterém pisatel institucím oznamuje, že jsou zaminované,“ uvedl mluvčí policie Kamil Marek.

„Se zástupci škol intenzivně komunikujeme a přijali jsme příslušná opatření, v rámci kterých chceme do běžného chodu zasahovat co nejméně. Zároveň chceme ujistit veřejnost, že nemáme žádné konkrétní informace vedoucí k tomu, že by měl být někdo ohrožen. Jakmile zjistíme bližší okolnosti, budeme veřejnost informovat. Z dosud zjištěných skutečností se nám však pokračující výhrůžka nejeví jako relevantní, i přesto ji nebereme na lehkou váhu a všemi oznámeními se zabýváme,“ doplnil.