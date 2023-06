Nádraží v Trnovanech, které na trase leží, se má stát v souvislosti s nominací města a okolní chmelařské krajiny na seznam UNESCO vstupním místem pro turisty. A od neděle 11. června na této trati platí, že až do Žatce se dá dojet na jízdenku Pražské integrované dopravy. Cena jízdného ve vlaku se tak sníží.

Zastavení provozu osobních vlaků na obou zmíněných tratích připravoval z ekonomických důvodů jejich objednavatel – Středočeský kraj. Po sérii jednání s Ústeckým krajem a dotčenými městy a obcemi ale přišla změna. „Červnová změna jízdních řádů žádné novinky na těchto tratích nepřinese. Změna rozsahu provozu přijde na konci letošního roku. Na trati Slaný – Louny od prosince 2023 po dohodě s obcemi předpokládáme celoroční celotýdenní provoz v rozsahu čtyř párů vlaků denně. Podoba jízdního řádu na trati Lužná u Rakovníka – Žatec je projednávána a přesný rozsah provozu ještě není znám. Nicméně i na této trati předpokládáme nadále zachování osobní železniční dopravy,“ sdělil mluvčí Středočeského kraje Josef Holek.

Jedno z takových posledních jednání proběhlo v tomto týdnu na žatecké radnici. Město stojí nejen o zachování osobních vlaků na trati, ale hlavně o další rozvoj železnice mezi Lužnou, Žatcem a Chomutovem. A to i v souvislosti se zapsáním Žatce a okolní chmelařské krajiny na seznam světového dědictví UNESCO, o kterém se rozhodne letos na podzim. „V žateckých plánech figuruje nádraží v Trnovanech jako významné místo, které by mohlo být vstupem pro návštěvníky do chmelařské krajiny kolem nedalekého Stekníku,“ sdělil žatecký starosta Radim Laibl.

Schůzky se vedle zástupců města a zástupce Integrované dopravy Středočeského kraje zúčastnili například pracovníci Národního památkového ústavu, Národního technického muzea a Muzea Českých drah v Lužné nebo zástupci Českých drah a Správy železnic. „Z jednání vyplynula podpora pro zachování trati, ale také se objevily první záměry na oživení provozu. Ten by mohla podpořit třeba koordinace akcí železničních muzeí v Chomutově a Lužné, zámku Stekník, žateckého Chrámu chmele a piva i dalších organizátorů,“ sdělil mediální zástupce města Žatec Tomáš Kassal.

V rámci jednání zazněla také informace, že budovy nádraží v Trnovanech, které jsou aktuálně v procesu prohlášení za kulturní památku, bude Správa železnic nabízet k prodeji, protože pro ně nemá využití. „Do budoucna by ale nádraží mohlo sloužit právě k podpoře turismu v regionu,“ řekl žatecký starosta.

Trať Žatec – Lužná u Rakovníka postupně pozbyla významu v posledních třech desítkách let. Doby, kdy po ní jezdily osobní vlaky na trase Praha – Žatec – Chomutov či rychlíky dál do Karlových Varů, Chebu a Německa, jsou dávno pryč. Cestující se přesunuli do aut a autobusů. Přesto třeba v Deštnici u Žatce o zachování osobních vlaků na zmíněné trati stojí.

„Byli bychom rádi, kdyby vlaky jezdily dál. Zastávku máme blíž, cestování je pohodlnější, vlaky k nám historicky patří,“ sdělila před časem starostka Martina Vokurková. Loni Středočeský kraj spustil provoz autobusového spoje mezi Prahou a Žatcem, který část trasy vlaků kopíruje. „Jsme za autobus rádi, získali jsme tím přímé spojení s Prahou a navíc autobusové spojení i o víkendu, což jsme dřív neměli. Ale byli bychom rádi, kdyby zůstaly i vlaky,“ dodala deštnická starostka.

Od neděle 11. června se na této trati rozšiřuje platnost jízdenek Pražské integrované dopravy (PID) až do Žatce. „Napravuje se tím stav, kdy jízdenky PID platily v autobusech linky 405 Žatec – Praha a ve vlacích ne. Pokud cestující jel vlakem, tak musel doplácet 37 korun za jízdenku na úsek Žatec – Deštnice, který do tarifu PID nebyl zahrnut. Železnice tak byla diskriminována. Toto doplácení už nebude nutné, cena jízdného za autobus a vlak bude stejná,“ upozornil expert na železniční dopravu Tadeáš Richter s tím, že Žatec je zařazen do pásma 10. Jízdenka tak vyjde na 140 korun.

„Tarif PID nabízí výhodné síťové jízdenky, které lze použít pro širokou škálu účelů, ať už pro jednodenní cestu do Prahy nebo i pro výlety na zajímavá místa ve Středočeském kraji, jako jsou třeba Křivoklát nebo Karlštejn,“ přiblížil.

Trať mezi Louny a Slaným vede přes Chlumčany, Vrbno nad Lesy, Peruc a obce ve Středočeském kraji. Její trasa značně kličkuje, pro lidi z vesnic je rychlejší dojet do Loun nebo Slaného autem. Ne každý ale takovou možnost má. „Pro Peruc je zachování vlakového spojení mezi Louny a Slaným důležité. Je to naše jediné přímé spojení do Slaného, je pro nás v několika ohledech spádové město. Je tam nejbližší nemocnice, lidé od nás do Slaného jezdí k lékaři,“ popsal starosta Peruce Jan Vnouček.

Za zachování provozu osobních vlaků jsou rádi i v Lounech, byť budou zachovány čtyři páry vlakových spojů oproti původním osmi. „Pozice vedení Loun při jednáních o budoucnosti trati spočívala v podpoře obcí podél ní, aby osobní vlaky zůstaly. Lounští obyvatelé mají kvalitní autobusové spojení, ale hrozilo, že občané dotčených menších obcí by o spoj přišli,“ sdělil lounský místostarosta pro bezpečnost a dopravu Pavel Csonka.