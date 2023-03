/FOTO/ Miloš Zeman často a rád vyrážel na cesty po regionech. Několikrát zavítal také k nám na Lounsko a Žatecko. A Deník byl pokaždé u toho. Středa 8. března je jeho posledním dnem ve funkci českého prezidenta. Zavzpomínejme při této příležitosti na jeho výjezdy k nám.

Prezident Miloš Zeman na návštěvě v Lišanech na Žatecku | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Poprvé, v roli prezidenta, přijel Miloš Zeman do Ústeckého kraje v říjnu 2013. Zamířil i s manželkou Ivanu do Roudnice nad Labem, Litoměřic, Žatce, Chomutova, Jirkova a Ústí. Další návštěvy se konaly v roce 2015, kdy hlava státu přijela hned dvakrát a v listopadu roku 2016.

V říjnu 2017 se do Ústeckého kraje vydal Zeman znovu. Pozdravil seniory v mosteckém divadle, přijel do Bíliny a Ústí nad Labem. Byla to už jeho pátá prezidentská návštěva. Miloš Zeman přitom rád navštěvoval regiony také dříve, už v dobách, kdy byl premiérem.

Prezidentská kolona zavítala na sever znovu v roce 2018. Tehdy to byla třídenní návštěva. Miloš Zeman se setkal s krajskými zastupiteli a se starosty, vydal se také do Podbořan, kde se setkal na náměstí s občany.

Prohlédl si také elektrárnu v Ledvicích na Teplicku, Bečov, následně zajel do Lišan na Lounsku, kde měl při volbách vůbec největší podporu z celé republiky. Třetí den návštěvy strávil v Bílině a na zámku Jezeří.

Poslední prezidentská návštěva Miloše Zemana vregionu proběhla loni v říjnu. „Je to má rozlučková návštěva,“ řekl při příjezdu do Ústeckého kraje. „Loučím se touto návštěvou s 32 let trvajícím politickým životem,“ dodal. Zavítal tehdy do Ústí nad Labem, Děčíně, Lukavce a Třebívlic.