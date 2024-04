Jakub Polák, žák deváté třídy ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše z Loun, je v Česku nejlepší v zeměpise. Ve své věkové kategorii v minulých dnech vyhrál celostátní kolo zeměpisné olympiády a vybojoval si účast na Evropské zeměpisné olympiádě, která se na přelomu června a července koná v Srbsku. Jakub Polák je prvním žákem z Ústeckého kraje, kterému se povedlo v posledních minimálně sedmnácti letech celostátní kolo zeměpisné olympiády vyhrát.

Vítěz celostátního kola zeměpisné olympiády Jakub Polák. | Video: Deník/Petr Kinšt

„Jsem samozřejmě moc rád, úspěch to je velký, vůbec jsem to nečekal. Nervózní jsem při soutěži moc nebyl, až při vyhlašování výsledků,“ řekl Deníku Jakub Polák.

Nejlepší čeští žáci v zeměpise se sešli na pražském Albertově. Jakub Polák nepatřil mezi favority, postoupil díky vítězství v krajském kole, z něj měl ve srovnání s ostatními účastníky celorepublikového kola nejméně bodů. Na to se ale nepřihlíželo, Kuba všechny přeskočil. „Vyhlašování výsledků celorepublikové kola probíhalo od konce, jmenovitě po jednom pak od sedmého místa. Pořád jsme se na sebe nevěřícně dívali. Sedmé místo, šesté, páté, čtvrté. Pořád nic. Skoro jsme se báli, že Kubův diplom někde ztratili. Třetí a druhé místo nic, ale pak jeho jméno zaznělo při vyhlašování vítěze. Úžasný pocit,“ přiblížil Jakubův učitel zeměpisu ve škole Michal Majer, který ho na soutěži v Praze doprovázel.

Jakub Polák v posledních letech pravidelně vyhrával okresní kola zeměpisných olympiád. V sedmé třídě zvítězil v krajském kole, v této věkové kategorii se dál nepostupovalo. V osmé třídě ve společné kategorii s devátou třídou se umístil čtvrtý v kraji, letos krajské kolo vyhrál. „Náročnost jednotlivých kole je různá. Krajské je o něco těžší než okresní, celorepublikové je samozřejmě nejnáročnější. Trvá dva dny, těch úkolů je daleko víc,“ přiblížil Jakub Polák.

Odborná porota v celorepublikovém kole účastníky hodnotí za práci s atlasem, písemný test, multitest a práci v terénu. „Terénní část trvala pět a půl hodiny, měli jsme za úkol popsat geografické podmínky v konkrétních místech nebo nakreslit panoramatickou mapu části Prahy,“ popsal úspěšný žák lounské školy.

„Zeměpis mě baví, co si přečtu, to si dobře pamatuji,“ vidí hlavní důvod svých úspěchů v tomto předmětu. Oproti okresním či krajským kolům se na to celorepublikové připravoval dopředu. „Procházel jsem si staré testy, seznamoval se se zeměpisnými termíny, které jsem neznal,“ řekl Jakub. „Zároveň jsem se připravoval na přijímačky na gymnázium, přihlášky jsem si podal v Lounech, Žatci a Litoměřicích,“ dodal.

Úspěch v letošním ročníku zeměpisné olympiády mu zajistil, že pokud se rozhodne studovat geografické obory přírodovědeckých fakult v Praze, Brně, Českých Budějovicích nebo Ústí nad Labem, nemusí dělat přijímacích zkoušky. „Je to paradoxní. Jsem přijatý na vysokou školu a zatím nevím, zda jsem přijatý na střední školu,“ směje se Jakub. Zda uspěl v přijímačkách na gymnázium, se dozví, stejně jako ostatní žáci v Česku, 15. května.

Jakuba prý kromě zeměpisu baví anglický jazyk, literatura a dějepis, letos vyhrál okresní kolo dějepisné olympiády. Chtěl by studovat humanitní obory, právo, možná ekonomii. A proč ne obor spojený se zeměpisem? „Přijde mi, že práce v tomto oboru je málo placená,“ vysvětluje s úsměvem. Ale kdo ví, Kuba má na rozhodnutí dost času.

V ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše v Lounech jsou na jeho úspěch hrdí. „Je to velký úspěch pro školu, město Louny i Ústecký kraj,“ řekl její ředitel Vlastimil Lisse. „Kuba k nám chodí už od mateřské školy, už tehdy udivoval svými znalostmi. Znal třeba všechny vlajky států světa. Kuba byl zeměpisář už od školky,“ připomněl.

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu nebo geografie. Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol a studenti středních škol v Česku. Probíhají školní, okresní a krajská kola, vrcholem je celostátní. Odbornost soutěže garantuje organizátor pověřený ministerstvem školství, jímž je od ročníku 2012/2013 Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve spolupráci s Ústřední komisí Zeměpisné olympiády a Českou geografickou společností. Tvorbu testů od okresního po celostátní kolo zajišťují pro jednotlivé soutěžní kategorie geografická pracoviště napříč Českem.

