To je příklad Tomáše Jiříka ze Žatce. Do města se přistěhoval před časem ze severní Moravy, nového zubaře ale nesehnal. Nyní jezdí na soukromou kliniku do hlavního města. „Úplně mi to nevadí, zajet si jednou za rok na prohlídku, není problém. Horší to je, když tam jedu na zákrok a bolí mě zuby nebo když tam musím víckrát za sebou. To je pak s dojížděním komplikovanější,“ vysvětlil.