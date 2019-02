Louny - Na anketu odboru životního prostředí radnice reagovalo 146 obyvatel města.

Logo města Louny | Foto: reprofoto

Lidé v Lounech jsou nejvíce nespokojeni s pořádkem v ulicích města. Vyplývá to z ankety, kterou v minulých týdnech pořádal odbor životního prostředí radnice.

Občané svými hlasy vybírali, na co by se měl odbor v budoucnu zaměřit. S největším počtem hlasů to je právě úklid veřejného prostranství, myslí si to 81 hlasujících.

„Cílem ankety bylo získat bližší informace o tom, co je pro občany v oblasti životního prostředí nejdůležitější. Přišlo nám 146 vyplněných anketních lístků, jejichž autoři byli ve věku od devíti do 85 let. V anketě mohli hlasující označit až tři pro ně nejdůležitější návrhy, či napsat i svůj vlastní,“ uvedl Petr Čekal, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Lounech .

Lidé vybírali z jedenácti návrhů. Od úklidu, přes omezení automobilové dopravy v centru města, cyklistické stezky, po vybudování lyžařské trasy v okolí. Nač by se měli úředníci podle občanů nejvíce zaměřit, kromě úklidu veřejného prostranství, to je výsadba nové zeleně ve městě, pro kterou hlasovalo 66 z nich, a na ekologickou výchovu dětí a dospělých.

Anketní lístek si mohli zájemci stáhnout buď z webových stránek města či jej získat v městské knihovně. S výsledky bude odbor nadále pracovat, stanoví podle nich priority, na které se zaměří.

Co také lidé chtěli



lepší úklid – 81 hlasů

vysazení nové zeleně – 66 hlasů

zavedení kontejnerů na biologický odpad – 50 hlasů

lepší cyklostezky ve městě – 46 hlasů

omezení automobilové dopravy v centru města – 44 hlasy

podpora nadací pro handicapovaná zvířata – 22 hlasy

modernizace dětských hřišť – 21 hlasů

vybudování lyžařské trasy v okolí Loun – 16 hlasů